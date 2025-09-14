UPSC Interview Questions: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप यूपीएससी सीएसई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन 10 सवालों के जवाब जरूर से पता होने चाहिए.

सवाल 1: दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है.

सवाल 2: ‘इकोनॉमिक्स’ के जनक कौन माने जाते हैं?

जवाब: ‘इकोनॉमिक्स’ के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं.

सवाल 3: नीलगिरी पहाड़ियां कहां स्थित हैं?

जवाब: नीलगिरि पहाड़ियां दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का एक हिस्सा हैं, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, और केरल राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित हैं.

सवाल 4: भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?

जवाब: भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था.

सवाल 5: परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था?

जवाब: परमाणु बम का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में मैनहट्टन परियोजना के दौरान वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किया गया था.

सवाल 6: ताजमहल किसने बनवाया था?

जवाब: ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था.

सवाल 7: संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

जवाब: संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

सवाल 8: ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी?

जवाब: ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी.

सवाल 9: 'जय हिन्द' का नारा किसने दिया था?

जवाब: 'जय हिन्द' का नारा सबसे पहले चेमपाकरमन पिल्लई ने दिया था, लेकिन इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय बनाया और आजाद हिंद फौज के युद्धघोष के रूप में इस्तेमाल किया था.

सवाल 10: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?

जवाब: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने 1948 से 1950 तक यह पद संभाला. वह इस पद पर काबिज होने वाले एकमात्र भारतीय थे और उनके बाद गवर्नर-जनरल का पद समाप्त हो गया.

