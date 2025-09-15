UPSC Interview Questions: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी?
UPSC Interview Questions: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी?

UPSC Question And Answer: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. 

 

Sep 15, 2025
UPSC Interview Questions: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सामान्य ज्ञान से जुड़े कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी उम्मीदवार हैं, तो आपको इन 10 सवालों के जवाब जरूर से पता होने चाहिए. 

सवाल 1: दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था?
जवाब: दूसरा विश्व युद्ध यूरोप में 1945 में समाप्त हुआ था. 

सवाल 2: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी?
जवाब: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी. 

सवाल 3: सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था?
जवाब: सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के एथेंस शहर में 1896 में हुआ था. 

सवाल 4: 'हैरी पॉटर' किताब के लेखक कौन हैं?
जवाब: 'हैरी पॉटर' किताब की लेखिका जे. के. रोलिंग है, जिनका असली नाम जोआन रोलिंग है.

सवाल 5: सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है?
जवाब: सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है?

सवाल 6:दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है.

सवाल 7: टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था?
जवाब: टाइटैनिक जहाज साल 1912 में डूबा था.

सवाल 8: दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है. 

सवाल 9: 'कंप्यूटर का पिता' किसे कहा जाता है?
जवाब: 'कंप्यूटर का पिता' चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है

सवाल 10: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी?
जवाब: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला अमेलिया इयरहार्ट थी. 

;