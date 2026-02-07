UPSC Interview Questions: IAS इंटरव्यू के दिमाग घुमा देने वाले 7 सवाल, देकर जवाब टेस्ट करें अपनी नॉलेज

UPSC Interview GK Quiz Questions with Answers: अक्सर जब ये सवाल किया जाता है कि भारत में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा कौन सी है तो 100 में से 99 प्रतिशत लोगों का जवाब यूपीएससी परीक्षा होता है. ये परीक्षा जितनी कठिन है उतना ही मुश्किल इसके अन्य चरण भी है. यूपीएसस में सबसे कठिन और आखिरी प्रक्रिया इंटरव्यू का होता है जिसमें अगर पास नहीं हो सके तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है. यूपीएससी परीक्षा का आखिरी चरण इंटरव्यू आसान नहीं होता है. किसी भी क्षेत्र या विषय से प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं. आपको अपने बारे में बताने के सही तरीके को जानने के अलावा इस परीक्षा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी सवालों की जानकारी होनी चाहिए. एक अच्छा सामान्य ज्ञान (General Knowledge) इस चरण में सफलता दिला सकता है. कुछ सवाल बेहद ट्रिकी होते हैं जिसका जवाब हर किसी के लिए देना मुश्किल हो जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही ट्रिकी और सामान्य ज्ञान के 7 सवाल और उसके जवाब बताने जा रहे हैं, आइए जान लेते हैं.

सवाल 1:- एक व्यक्ति 1935 में पैदा हुआ और 1935 में मर गया और मरते समय उसकी उम्र 70 साल कैसे हुई?

जवाब:- दरअसल, व्यक्ति का जन्म 1935 में हुआ और वो जिस अस्पताल में था उसके कमरे का नंबर 1935 था और उस वक्त उसकी उम्र 70 साल थी.

सवाल 2:- ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाई नहीं जा सकती है?

जवाब: प्लेट वो चीज है जिसे खरीदते तो खाने के लिए है लेकिन उसमें खाना खाते हैं उसे खाते नहीं है.

सवाल 3:- ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर मानव की तरह रोता है?

जवाब: भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है.

सवाल 4:- हिंदी में पासवर्ड को क्या कहते हैं?

जवाब:- पासवर्ड को हिंदी में कूट कहते हैं.

सवाल 5:- आपके हाथ में चार सेब और तीन अमरूद है और दूसरे हाथ में तीन सेब और चार अमरूद है तो आपके पास क्या है?

जवाब:- आपके पास एक बहुत बड़ा हाथ है.

सवाल 6:- सोने की ऐसी कौन सी चीज है जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती?

जवाब:- बेड और चारपाई जो सोने के लिए होती है लेकिन कोई सुनार इसे नहीं बेच रहा होता है.

सवाल 7:- क्या जानते हैं आधार सेब किस तरह का दिखता है?

जवाब:- आधा सेब दूसरे आधे सेब की तरह दिखता है.

