Advertisement
trendingNow12968532
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, कौन सा भारतीय राज्य कभी किसी दूसरे राज्य का हिस्सा नहीं रहा?

IAS Interview Questions: कौन सा भारतीय राज्य कभी किसी और राज्य का हिस्सा नहीं रहा? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, कौन सा भारतीय राज्य कभी किसी दूसरे राज्य का हिस्सा नहीं रहा?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की जानकारी एक मजबूत आधार की तरह काम करती है. इसका महत्व यूपीएससी सीएसई के तीनों चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अपने नाम को उन चंद सफल उम्मीदवारों की सूची में शुमार करना चाहते हैं, जो देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक कर सरकारी अधिकारी बनते हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 जीके के सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. 

सवाल 1: संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: विधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

सवाल 2: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘सोशलिस्ट’ और ‘सेक्युलर’ शब्द कब जोड़े गए?
जवाब: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'सोशलिस्ट' (समाजवादी) और 'सेक्युलर' (पंथनिरपेक्ष) शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: 'चिपको आंदोलन' किस राज्य से शुरू हुआ था?
जवाब: चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था.

सवाल 4: गिर नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है??
जवाब: गिर नेशनल पार्क मुख्य रूप से एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दुनिया में इन शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है

सवाल 5: विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मुख्यालय कहां स्थित है?
जवाब: विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है.

ये भी पढ़ें: UPSC Questions: भारत का इकलौता राज्य कौन सा है, जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना?

सवाल 6: भारत का पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' कब प्रक्षेपित किया गया था?
जवाब: भारत का पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था.

सवाल 7: भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद (Articles) हैं?
जवाब: भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में व्यवस्थित हैं. 

सवाल 8: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी.

सवाल 9: भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट चेन्नई का मरीना बीच है.

सवाल 10: कौन सा भारतीय राज्य कभी किसी और राज्य का हिस्सा नहीं रहा?
जवाब: गोवा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो कभी भी किसी अन्य भारतीय राज्य का हिस्सा नहीं रहा और ब्रिटिश शासन के अधीन भी नहीं था.

ये भी पढ़ें: दुनिया का वह इकलौता जीव कौन-सा है, जो बिना सिर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी