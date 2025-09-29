IAS Interview Question: आईएएस/आईपीएस परीक्षा के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, क्या आपको पता जवाब?

UPSC Interview Question 2025: यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए ये खबर काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीते कुछ सालों में पूछे गए 10 सवाल और जवाब. अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए. हालांकि, अगर नहीं भी पता तो नीचे खबर में सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. आप चाहे तो इसके नोट्स बनाकर भी रख सकते हैं.

1. सवाल- वो क्या है, जो वर्ष और शनिवार में एक ही बार आता है?

जवाब- अक्षर व

2. सवाल- सोने की उस वस्तु का नाम बताएं, जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है?

जवाब- चारपाई

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल- अगर आंख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान और कान को जीभ कहा जाए तो फिर आप किस से सुन सकेंगे?

जवाब- जीभ से

UPSC Interview Questions: ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है?

4. सवाल- वो कौन-सा जानवर है जो सारा काम अपने हाथों से नहीं बल्कि नाक से करता है?

जवाब- हाथी

5. सवाल- किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं?

जवाब- शुक्र

6. सवाल- ऐसा कौन सा जीव है, जो पैदा होने के बाद करीब दो महीने तक सोता है?

जवाब- भालू

7. सवाल- दीपावली का पर्व कौन से महीने में आता है?

जवाब- अश्विन

8. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है?

जवाब- दिमाग, प्रेम, ज्ञान

9. सवाल- कौन-सी ऐसी चीज है जो हमें एक बार तो फ्री में मिलती है, लेकिन दूसरी बार नहीं?

जवाब- दांत

10. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जो समुद्र में पैदा होता है, लेकिन आपके में रहता है?

जवाब- नमक

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.