Advertisement
trendingNow12940970
Hindi Newsशिक्षा

IAS Interview Question: आईएएस/आईपीएस परीक्षा के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, क्या आपको पता जवाब?

UPSC 10 PYQ in Hindi: अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. पढ़ें बीते सालों में इंटरव्यू में पूछे गए 10 सवाल और उनके जवाब. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IAS Interview Question: आईएएस/आईपीएस परीक्षा के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, क्या आपको पता जवाब?

UPSC Interview Question 2025: यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए ये खबर काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीते कुछ सालों में पूछे गए 10 सवाल और जवाब. अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए. हालांकि, अगर नहीं भी पता तो नीचे खबर में सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. आप चाहे तो इसके नोट्स बनाकर भी रख सकते हैं. 

1. सवाल- वो क्या है, जो वर्ष और शनिवार में एक ही बार आता है? 
जवाब- अक्षर व 

2. सवाल- सोने की उस वस्तु का नाम बताएं, जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है?
जवाब- चारपाई

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल- अगर आंख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान और कान को जीभ कहा जाए तो फिर आप किस से सुन सकेंगे?
जवाब- जीभ से

UPSC Interview Questions: ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है?

4. सवाल- वो कौन-सा जानवर है जो सारा काम अपने हाथों से नहीं बल्कि नाक से करता है?
जवाब- हाथी

5. सवाल- किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं?
जवाब- शुक्र

6.  सवाल- ऐसा कौन सा जीव है, जो पैदा होने के बाद करीब दो महीने तक सोता है?
जवाब- भालू

7. सवाल- दीपावली का पर्व कौन से महीने में आता है?
जवाब- अश्विन

8. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है?
जवाब- दिमाग, प्रेम, ज्ञान

9. सवाल- कौन-सी ऐसी चीज है जो हमें एक बार तो फ्री में मिलती है, लेकिन दूसरी बार नहीं?
जवाब- दांत

10. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जो समुद्र में पैदा होता है, लेकिन आपके में रहता है?
जवाब- नमक

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionGK quiz

Trending news

'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
Tamil Nadu Stampede
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
;