UPSC IFS Mains 2025 Date: यूपीएससी IFS मेंस का शेड्यूल जारी, 16 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षा, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

UPSC IFS Main Exam 2025 Timetable: यूपीएससी IFS मेंस परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जानें कब से कब तक चलेगी परीक्षा और एग्जाम का टाइम क्या है.
Trending Photos
UPSC IFS Mains 2025 Time Table: यूपीएससी ने (UPSC) आईएफएस मेंस परीक्षा 2025 (Indian Forest Servide (MAIN) Examination, 2025) का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टाइम टेबल चेक कर सकते हैं नीचे लिंक दी गई है.
कब होंगे एग्जाम?
यूपीएससी आईएफएस मेंस परीक्षा 16 नवंबर 2025 से शुरू होगी, जो 23 नवंबर 2025 चल चलेगी. परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगी. कुल तीन-तीन घंटे की ये परीक्षा होगी. बता दें, इस परीक्षा में केवल वो ही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने यूपीएससी आईएफएस प्रीलिम्स 2025 में सफलता हासिल की है.
|
डेट
|पहली शिफ्ट (9.00 से 12.00)
|दूसरी शिफ्ट (2.30-5.30)
|16-11-2025
|जनरल इंग्लिश
|जनरल नॉलेज
|17-11-2025
|रेस्ट डे
|रेस्ट डे
|18-11-2025
|गणित पेपर-I / सांख्यिकी (Statistics) पेपर-I
|गणित पेपर-II / सांख्यिकी (Statistics) पेपर-II
|19-11-2025
|सिविल/केमिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर-I / ज़ूलॉजी पेपर-I
|सिविल/केमिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर-II / ज़ूलॉजी पेपर-II
|20-11-2025
|कृषि इंजीनियरिंग पेपर-I / पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (Animal Husbandry
& Veterinary Science Paper) पेपर-I / भौतिकी (Physics) पेपर-I
|कृषि इंजीनियरिंग पेपर-II / पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (Animal Husbandry
& Veterinary Science Paper) पेपर-II / भौतिकी (Physics) पेपर-II
|21-11-2025
|केमिकल पेपर-I / वनस्पति (Botany)पेपर-I
|केमिकल पेपर-II / वनस्पति (Botany)पेपर-II
|22-11-2025
|भूविज्ञान (Geology) पेपर-I
|भूविज्ञान (Geology) पेपर-II
|23-11-2025
|कृषि पेपर-I / वानिकी (Forestry) पेपर-I
|कृषि पेपर-II / वानिकी (Forestry) पेपर-II
IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे चेक
बता दें, इस परीक्षा के जरिए भारतीय वन सेवा (IFS) के कुल 150 पदों को भरा जाएगा. वहीं, परीक्षा का एडमिट एग्जाम से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए समय-समय पर UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.