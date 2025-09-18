UPSC IFS Mains 2025 Date: यूपीएससी IFS मेंस का शेड्यूल जारी, 16 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षा, यहां देखें पूरा टाइम टेबल
Advertisement
trendingNow12927260
Hindi Newsशिक्षा

UPSC IFS Mains 2025 Date: यूपीएससी IFS मेंस का शेड्यूल जारी, 16 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षा, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

UPSC IFS Main Exam 2025 Timetable: यूपीएससी IFS मेंस परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जानें कब से कब तक चलेगी परीक्षा और एग्जाम का टाइम क्या है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC IFS Mains 2025 Date: यूपीएससी IFS मेंस का शेड्यूल जारी, 16 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षा, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

UPSC IFS Mains 2025 Time Table: यूपीएससी ने (UPSC) आईएफएस मेंस परीक्षा 2025 (Indian Forest Servide (MAIN) Examination, 2025) का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टाइम टेबल चेक कर सकते हैं नीचे लिंक दी गई है.

कब होंगे एग्जाम?
यूपीएससी आईएफएस मेंस परीक्षा 16 नवंबर 2025 से शुरू होगी, जो 23 नवंबर 2025 चल चलेगी. परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगी. कुल तीन-तीन घंटे की ये परीक्षा होगी. बता दें, इस परीक्षा में केवल वो ही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने यूपीएससी आईएफएस प्रीलिम्स 2025 में सफलता हासिल की है. 

 डेट  

Add Zee News as a Preferred Source
पहली शिफ्ट (9.00 से 12.00)  दूसरी शिफ्ट (2.30-5.30) 
16-11-2025 जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज
17-11-2025 रेस्ट डे रेस्ट डे
18-11-2025 गणित पेपर-I / सांख्यिकी (Statistics) पेपर-I गणित पेपर-II / सांख्यिकी (Statistics) पेपर-II
19-11-2025 सिविल/केमिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर-I / ज़ूलॉजी पेपर-I सिविल/केमिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर-II / ज़ूलॉजी पेपर-II
20-11-2025 कृषि इंजीनियरिंग पेपर-I / पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (Animal Husbandry
& Veterinary Science Paper) पेपर-I / भौतिकी (Physics) पेपर-I		 कृषि इंजीनियरिंग पेपर-II / पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (Animal Husbandry
& Veterinary Science Paper) पेपर-II / भौतिकी (Physics) पेपर-II
21-11-2025 केमिकल पेपर-I / वनस्पति (Botany)पेपर-I केमिकल पेपर-II / वनस्पति (Botany)पेपर-II
22-11-2025 भूविज्ञान (Geology) पेपर-I भूविज्ञान (Geology) पेपर-II
23-11-2025 कृषि पेपर-I / वानिकी (Forestry) पेपर-I कृषि पेपर-II / वानिकी (Forestry) पेपर-II

IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे चेक

बता दें, इस परीक्षा के जरिए भारतीय वन सेवा (IFS) के कुल 150 पदों को भरा जाएगा. वहीं, परीक्षा का एडमिट एग्जाम से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए समय-समय पर UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें. 

Direct Link- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

UPSC IFS Mains 2025 Time Table

Trending news

डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
;