UPSC Success Story: IAS टीना डाबी को मानती हैं अपना गुरु! 3 बार फेल, फिर बनीं IFS टॉपर; जानिए कनिका अनभ कैसे पहुंचीं 1 रैंक तक

UPSC IFS Kanika Anabh Success Story: असफलता किसी भी इंसान के सपनों को रोक नहीं सकती, अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत और खुद पर भरोसा हो. यही हिम्मत यूपीएससी आईएफएस की टॉपर कनिका अनभ ने दिखाई. कनिका की सफलता की कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं है, बल्कि ये उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो बार-बार असफल होने पर अपने सपनों को छोड़ देते हैं. कनिका ने तीन बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी. हर बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को बेहतर बनाया और फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुट गईं. उनकी मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिशों ने आखिरकार रंग दिखाया और उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर देशभर में अपनी पहचान बनाई.

कनिका अनभ बताती हैं कि वो आईएएस टीना डाबी से प्रेरित रही हैं और उन्हीं की सफलता की कहानी ने उन्हें मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत दी. उनकी ये सफलता हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत लगातार चलती रहे, तो कोई भी असफलता आखिरी नहीं होती. जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं.

10 घंटे तक करती थीं पढ़ाई

झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली कनिका ने यूपीएससी आईएफएस सेवा में टॉप रैंक तक पहुंचने के लिए कई संघर्ष किए हैं. वो घंटों तक पढ़ाई किया करती थी. हर दिन 10 घंटे तक सिर्फ किताबों के साथ समय बिताया करती थी. कनिका के लिए राजस्थान की सबसे चर्चित आईएएस टीना डाबी, एक इंस्पिरेशन की तरह रही. टॉप रैंक हासिल करने के लिए खूब मेहनत की.

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IFS 2024 की टॉपर

असफलताओं से घबराने की बजाए कनिका ने उसका डटकर सामना किया और इतिहास रच दिया. साल 2024 में उन्होंने यूपीएससी आईएफएस परीक्षा में सिर्फ सफलता ही हासिल नहीं की बल्कि ऑल इंडिया रैंकिंग 1 रैंक हासिल की. यूपीएससी आईएफएस में टॉप करने के बाद उन्हें भारत सरकार ने ओडिशा कैडर दिया है. जहां वो आईएफएस ऑफिसर पद पर काम कर रही हैं.

भले ही आईएएस टीना डाबी से प्रेरित होकर यूपीएससी आईएफएस की टॉपर कनिका अनभ ने कमाल करके दिखाया हो लेकिन वो अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं. उनकी सफलता की कहानी लोगों के बीच एक मिसाल की तरह है. जिंदगी के उतार-चढ़ाव और नाकामयाबियों से डरने की बजाए उसे हिम्मत बनाने पर व्यक्ति को सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है.

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