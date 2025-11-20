UPSC Interview: IAS बनने की है तैयारी? वायु प्रदूषण और AQI से जुड़े सवाल-जवाब जरूर जान लें आप

UPSC Interview Question and Answers: देश के कुछ राज्यों में वायु प्रदूषण और AQI का बढ़ना एक गंभीर समस्या बन चुका है. भारत की राजधानी के लिए खासतौर पर ये एक बड़ी समस्या है और यहां सांस लेने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. दिल्ली समेत अन्य नजदीकी शहर- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत अन्य क्षेत्रों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तेजी से बढ़ रहा है. ये भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. वायु प्रदूषण और AQI से संबंधित सवाल UPSC में भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए. अगर UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए फटाफट से वायु प्रदूषण और AQI से जुड़े सवाल और उसके जवाब भी जान लीजिए.

सवाल 1:- कौन-कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में आती हैं?

जवाब:- कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ओजोन, नाइट्रस और ऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में आती हैं.

सवाल 2:- एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) से संबंधित कौन-सा कथन चर्चित है?

जवाब:- एयर क्वालिटी इंडेक्स को मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के कारण लॉन्च किया गया है.

सवाल 3:- ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण कौन-सा कंपाउंड माना जाता है?

जवाब:- CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बंस) कंपाउंड को ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण माना जाता है.

सवाल 4:- NCAP के तहत पार्टिकुलेट प्रदूषण में कितनी कमी लाने को लेकर भारत सरकार का लक्ष्य है?

जवाब:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत भारत सरकार 2017 स्तर से 2024 तक 20–30% पार्टिकुलेट प्रदूषण में कमी लाने का लक्ष्य है.

सवाल 5:- दिल्ली में सर्दियों के समय स्मॉग बनने के मुख्य कारण क्या हैं?

जवाब:- दिल्ली में सर्दियों के दौरान स्मॉग बनना तापमान उलटना, तेज हवा और वाहन प्रदूषण है.

सवाल 6:- किसका घटक है ब्लैक कार्बन?

जवाब:- ब्लैक कार्बन का कॉम्पोनेंट पार्टिकुलेट मैटर है.

सवाल 7:- GRAP के तहत किन चीजों पर प्रतिबंध होता है?

जवाब:- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण कार्य पर प्रतिबंध, ईंट भट्टों को बंद करना, ऑड-ईवन ट्रैफिक स्कीम और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगती है. हालांकि, इसे सिर्फ AQI लेवल के आधार पर लागू किया जाता है.

सवाल 8:- वायु प्रदूषण में किसे दर्शाता है PM2.5?

जवाब:- वायु प्रदूषण में PM2.5 माइक्रोमीटर से छोटे व्यास वाले प्रदूषण को दर्शाता है.

