UPSC Interview Questions: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक करने के लिए एक कैंडिडेट के पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं?

जवाब: भारतीय संविधान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं.

सवाल 2: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था?

जवाब: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है?

जवाब: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है, तो वह संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं.

सवाल 4: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी.

सवाल 5: भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था?

जवाब: भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था.

UPSC Interview Question: इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे पहले किस देश में हुआ था?

सवाल 6: राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

जवाब: राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है.

सवाल 7: भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं?

जवाब: भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है.

सवाल 8: भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब कितनी है?

जवाब: भारत में उच्च न्यायालयों की कुल 25 संख्या है.

सवाल 9: भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है?

जवाब: भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं.

सवाल 10: 'Kashmir: A Tale of Shame' के लेखक कौन है?

जवाब: 'Kashmir: A Tale of Shame' के लेखक हरी जैसिंग है.

UPSC Interview Questions: दुनिया के किस देश में एक भी मंदिर नहीं है