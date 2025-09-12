UPSC Interview Questions: RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में एक उम्मीदवार से सामान्य ज्ञान के कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर एक कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए.

सवाल 1: माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है?

जवाब: माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है.

सवाल 2: किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था?

जवाब: पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में 2008 में स्वर्ण पदक जीता था.

सवाल 3: संविधान दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है.

सवाल 4: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू हुई?

जवाब: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना साल 2016 में शुरू हुई?

सवाल 5: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है.

सवाल 6: RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?

जवाब: RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 में हुआ था.

सवाल 7: भारत में RTI (सूचना का अधिकार) कब लागू हुआ?

जवाब: भारत में RTI (सूचना का अधिकार) 12 अक्टूबर, 2005 में लागू हुआ.

सवाल 8: UNO का मुख्यालय कहां है?

जवाब: UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है.

सवाल 9: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है.

सवाल 10: गांधीजी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां की थी?

जवाब: गांधीजी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण, बिहार से की थी.

