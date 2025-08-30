UPSC क्रैक करने की कर रहे हैं तैयारी, तो कैंडिडेट को जरूर से पता होने चाहिए इन 10 सवालों के जवाब
Advertisement
trendingNow12903005
Hindi Newsशिक्षा

UPSC क्रैक करने की कर रहे हैं तैयारी, तो कैंडिडेट को जरूर से पता होने चाहिए इन 10 सवालों के जवाब

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 ऐसे सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में सभी उम्मीदवारों को जरूर से जानकारी से होनी चाहिए. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC क्रैक करने की कर रहे हैं तैयारी, तो कैंडिडेट को जरूर से पता होने चाहिए इन 10 सवालों के जवाब

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में सामान्य अध्ययन (General Studies) का पेपर होता है, जो कि क्वालीफाइंग मार्क्स होल्ड करता है. इसलिए इस विषय में अच्छा स्कोर करने के लिए कैंडिडेट का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर एक उम्मीदवार को पता होना चाहिए. 

सवाल 1: भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है.

सवाल 2: भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है.  

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में किस नंबर पर आता है?
जवाब: भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है.

सवाल 4: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी.

सवाल 5: भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था?
जवाब: भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था. 

UPSC Question: अगर पीले रंग की टी-शर्ट को काले सागर में फेंकते हैं तो क्या होगा?

सवाल 6: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
जवाब: एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी. 

सवाल 7: भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुआ था?
जवाब: भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में हुआ था,जब ब्रिटिश भारतीय सरकार ने ₹500, ₹1,000 और ₹10,000 के नोटों को अमान्य कर दिया था.

सवाल 8: भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुका है?
जवाब: भारत में अब तक चार बार 1946, 1978, 2016 और 2023 में नोटबंदी हो चुका है. 

सवाल 9: गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से किया था?
जवाब: गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया था. 

सवाल 10: संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 1977 में भारत के विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था. 

UPSC Questions: यूपीएससी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं ये सवाल, अभी जान लें जवाब

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC GK QuestionsIAS Questions

Trending news

शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
operation sindoor
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
;