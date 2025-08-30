UPSC क्रैक करने की कर रहे हैं तैयारी, तो कैंडिडेट को जरूर से पता होने चाहिए इन 10 सवालों के जवाब

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में सामान्य अध्ययन (General Studies) का पेपर होता है, जो कि क्वालीफाइंग मार्क्स होल्ड करता है. इसलिए इस विषय में अच्छा स्कोर करने के लिए कैंडिडेट का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर एक उम्मीदवार को पता होना चाहिए.

सवाल 1: भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है.

सवाल 2: भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है.

सवाल 3: भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में किस नंबर पर आता है?

जवाब: भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है.

सवाल 4: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी.

सवाल 5: भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था?

जवाब: भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था.

सवाल 6: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?

जवाब: एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी.

सवाल 7: भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुआ था?

जवाब: भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में हुआ था,जब ब्रिटिश भारतीय सरकार ने ₹500, ₹1,000 और ₹10,000 के नोटों को अमान्य कर दिया था.

सवाल 8: भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुका है?

जवाब: भारत में अब तक चार बार 1946, 1978, 2016 और 2023 में नोटबंदी हो चुका है.

सवाल 9: गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से किया था?

जवाब: गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया था.

सवाल 10: संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 1977 में भारत के विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था.

