UPSC Interview Question: यूपीएससी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, आंसर कर लें नोट

UPSC Interview Question 2025: अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे खबर में दिए गए सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए. अगर आप फिर भी नहीं जानते तो आंसर देख इन प्रश्नों के उत्तर को अपने दिमाग में बैठा लें. ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल कैंडिडेट्स से इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं.

1. सवाल- गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था?

जवाब-सारनाथ

2. सवाल- किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था?

जवाब-मौर्य शासक सम्राट अशोक

3. सवाल- बिन्दुसार के पुत्र का क्या नाम था?

जवाब-सम्राट अशोक

4. सवाल- महात्मा गांधी ने किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया?

जवाब-चौरी चौरा

5. सवाल- ग्रैमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था?

जवाब-1958 से

6. सवाल- शिवाजी के पिता का नाम क्या था?

जवाब-शाहजी भोंसले

7. सवाल- नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है?

जवाब-नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है.

8. सवाल- पद्म पुरस्कार किन-किन श्रेणियों में दिए जाते हैं?

जवाब-पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री

9. सवाल- किस देश में सूरज रात को 12 बजे निकलता है?

जवाब-नॉर्वे में रात को 12 बजे के आसपास सूरज निकलता है.

10. सवाल- विश्व का एकमात्र ऐसा झंडा जिसमें मानव आकृति बनी है?

जवाब- बेलीज का झंडा, जिसमें मानव आकृतियां बनी हैं.

