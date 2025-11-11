Advertisement
UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस शहर को मिला 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा?

IAS Interview Questions: भारत में सबसे पहले किस शहर को मिला 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानकारी होनी चाहिए.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:34 PM IST
UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस शहर को मिला 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करना आसान नहीं होता. इसके लिए उम्मीदवारों के पास कड़ी मेहनत करने के जुनून के साथ-साथ मजबूत जनरल नॉलेज (GK) का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जो न केवल प्रीलिम्स में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है. इसलिए हर उम्मीदवार को सामान्य ज्ञान की तैयारी को रोजाना अपडेट रखना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहां 10 ऐसे महत्वपूर्ण जीके सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे.

सवाल 1: भारत का कौन सा शहर 'सिटी ऑफ टेंपल्स' के नाम से मशहूर है?
जवाब: भारत का भुवनेश्वर शहर 'सिटी ऑफ टेंपल्स' (मंदिरों का शहर) के नाम से मशहूर है.

सवाल 2: विश्व का सबसे छोटा गणराज्य (Republic) कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे छोटा गणराज्य नाउरू है, जो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है.

सवाल 3: पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल, 1975 को लॉन्च किया गया था.

सवाल 4: किस राज्य में भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क स्थित है?
जवाब: भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है.

सवाल 5: भारत की पहली महिला DGP कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला DGP (पुलिस महानिदेशक) कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें कहां पड़ती है?

सवाल 6: किस ग्रह को 'रेड प्लैनेट' कहा जाता है?
जवाब: मंगल ग्रह को 'रेड प्लैनेट' या 'लाल ग्रह' कहा जाता है.

सवाल 7: किस धातु को 'किंग ऑफ मेटल्स' कहा जाता है?
जवाब: सोना (Gold) को 'किंग ऑफ मेटल्स' कहा जाता है. 

सवाल 8: विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
जवाब: विश्व में अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसे 1.5 बिलियन से अधिक लोग बोलते हैं.

सवाल 9: भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी.

सवाल 10: भारत में सबसे पहले 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा किस शहर को मिला?
जवाब: भारत में सबसे पहले 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा भुवनेश्वर शहर को मिला. इसे जनवरी 2016 में भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले स्मार्ट सिटी के रूप में चुना और विकसित किया गया था. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो आपकी है लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

