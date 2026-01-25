UPSC Interview Question: यहां नहीं है सांपों का डर... दुनिया के किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं?

UPSC Interview Questions And Answer: सांप धरती का एक ऐसा विषैला जीव है, जिसे देखने के बाद मजबूत से मजबूत आदमी का दिल भी सिहर उठता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं? आइए हम आपके जनरल नॉलेज के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ भारत की सबसे कठिन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी सफलता दिलाने में मदद करता है. आप चाहें तो भविष्य के लिए इन सवालों के जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: दुनिया में सबसे लंबी जीभ वाला जमीनी जानवर कौन सा है?

जवाब: दुनिया में सबसे लंबी जीभ वाला जमीनी जानवर विशाल चींटीखोर (Giant Anteater) है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंगबर्ड (Bee Hummingbird) है.

सवाल 3: दुनिया की सबसे बड़ी तितली कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी तितली 'क्वीन एलेक्जेंड्रा बर्डविंग' (Queen Alexandra's Birdwing) है.

सवाल 4: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका (Antarctica Desert) है.

सवाल 5: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?

जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट (Aryabhatta) था.

सवाल 6: ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है?

जवाब: ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है.

सवाल 7: वह कौन सा जीव है, जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जगता?

जवाब: चींटी (Ant) वह जीव है, जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागती.

सवाल 8: चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी?

जवाब: चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने की थी.

सवाल 9: दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी बी हमिंगबर्ड (Bee Hummingbird) है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है?

जवाब: न्यूजीलैंड दुनिया का एक प्रमुख देश है, जहां एक भी सांप नहीं पाया जाता है.

