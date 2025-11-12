Advertisement
trendingNow12999509
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: भारत का पहला सोलर पार्क किस राज्य में है? जवाब आपको करेगा हैरान!

IAS Interview Questions: भारत का पहला सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानकारी होनी चाहिए.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: भारत का पहला सोलर पार्क किस राज्य में है? जवाब आपको करेगा हैरान!

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक पाना लाखों युवाओं की चाहत होती है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं होता. इसके लिए उम्मीदवारों के पास मजबूत जनरल नॉलेज (GK) का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जो न केवल प्रीलिम्स में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है. इसलिए हर उम्मीदवार को रोजाना अपने जीके के नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहां 10 ऐसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे.

सवाल 1: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा किसने दिया था?
जवाब: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.

सवाल 2: कौन सा ग्रह पृथ्वी का 'जुड़वां ग्रह' कहलाता है?
जवाब: शुक्र ग्रह को पृथ्वी का 'जुड़वां ग्रह' कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है और इसकी संरचना भी काफी मिलती-जुलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है.

सवाल 4: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज (stapes) है, जो मध्य कान में स्थित होती है.

सवाल 5: विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के लगभग एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions:भारत में सबसे पहले किस शहर को मिला 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा?

सवाल 6: पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था?
जवाब: पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था.

सवाल 7: किस राज्य को 'भारत का अन्न भंडार' कहा जाता है?
जवाब: पंजाब राज्य को 'भारत का अन्न भंडार' कहा जाता है.

सवाल 8: ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
जवाब: जोसेफ प्रीस्टली ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी.

सवाल 9: किस नदी को ‘बिहार की शोक नदी’ कहा जाता है?
जवाब: कोसी नदी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है.

सवाल 10: भारत का पहला सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया था?
जवाब: भारत का पहला सोलर पार्क गुजरात के चरंका गांव में स्थापित किया गया था.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें कहां पड़ती है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
airport bomb email
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग