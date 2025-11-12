UPSC Interview Questions: भारत का पहला सोलर पार्क किस राज्य में है? जवाब आपको करेगा हैरान!

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक पाना लाखों युवाओं की चाहत होती है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं होता. इसके लिए उम्मीदवारों के पास मजबूत जनरल नॉलेज (GK) का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जो न केवल प्रीलिम्स में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है. इसलिए हर उम्मीदवार को रोजाना अपने जीके के नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहां 10 ऐसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे.

सवाल 1: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा किसने दिया था?

जवाब: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.

सवाल 2: कौन सा ग्रह पृथ्वी का 'जुड़वां ग्रह' कहलाता है?

जवाब: शुक्र ग्रह को पृथ्वी का 'जुड़वां ग्रह' कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है और इसकी संरचना भी काफी मिलती-जुलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है.

सवाल 4: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?

जवाब: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज (stapes) है, जो मध्य कान में स्थित होती है.

सवाल 5: विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के लगभग एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions:भारत में सबसे पहले किस शहर को मिला 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा?​

सवाल 6: पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था?

जवाब: पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था.

सवाल 7: किस राज्य को 'भारत का अन्न भंडार' कहा जाता है?

जवाब: पंजाब राज्य को 'भारत का अन्न भंडार' कहा जाता है.

सवाल 8: ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?

जवाब: जोसेफ प्रीस्टली ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी.

सवाल 9: किस नदी को ‘बिहार की शोक नदी’ कहा जाता है?

जवाब: कोसी नदी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है.

सवाल 10: भारत का पहला सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया था?

जवाब: भारत का पहला सोलर पार्क गुजरात के चरंका गांव में स्थापित किया गया था.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें कहां पड़ती है?