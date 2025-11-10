UPSC Interview Questions: भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें कहां पड़ती है, क्या आप जानते हैं?

UPSC Interview Question And Answer: UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार को केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि मजबूत जनरल नॉलेज (GK) की जानकारी का होना भी बेहद जरूरी है. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य ज्ञान वह आधार है, जो न सिर्फ प्रीलिम्स में मदद करता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता हासिल करने का एक मजबूत आधार बनता है. इसलिए हर उम्मीदवार को जीके की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए. इसलिए हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?

जवाब: पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है.

सवाल 2: भारतीय राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

जवाब: भारतीय राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है.

सवाल 3: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है?

जवाब: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है.

सवाल 4: भारत में योजना आयोग (Planning Commission) का गठन कब किया गया था?

जवाब: भारत में योजना आयोग (Planning Commission) का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था.

सवाल 5: किस देश को ‘उगते सूरज की भूमि’ कहा जाता है?

जवाब: जापान को 'उगते सूरज की भूमि' कहा जाता है.

सवाल 6: ‘शांति का नोबेल पुरस्कार’ कौन देता है?

जवाब: ‘शांति का नोबेल पुरस्कार’ नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, जिसे नॉर्वे की संसद (स्टॉर्टिंगेट) चुनती है.

सवाल 7: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है.

सवाल 8: भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है.

सवाल 9: वह कौन सा फल है जिसका बीज बाहर होता है?

जवाब: स्ट्रॉबेरी एकमात्र ऐसा फल है जिसके बीज बाहर होते हैं.

सवाल 10: भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें किस राज्य में पड़ती हैं?

जवाब: भारत में सूरज की पहली किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं. विशेष रूप से राज्य के अंजा जिले में स्थित डोंग गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है.

