Hindi Newsशिक्षाUPSC Interview Question: हैरान कर देने वाला जीके: भारत के किस राज्य में बसा है ‘पाकिस्तान’ नाम का गांव?

UPSC Interview Question: हैरान कर देने वाला जीके: भारत के किस राज्य में बसा है ‘पाकिस्तान’ नाम का गांव?

IAS Interview Questions: भारत के किस राज्य में ‘पाकिस्तान’ नाम का गांव बसा है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:40 PM IST
UPSC Interview Question: हैरान कर देने वाला जीके: भारत के किस राज्य में बसा है ‘पाकिस्तान’ नाम का गांव?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक उम्मीदवार से देश और दुनिया से जुड़े कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, खासकर अपने देश के प्रति. क्या आप जानते हैं, भारत के किस राज्य में ‘पाकिस्तान’ नाम का गांव बसा हुआ है? आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब बताते हैं. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं. 

सवाल 1: फेसबुक के मालिक कौन है?
जवाब: फेसबुक (Facebook) के मालिक और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) है

सवाल 2: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) के मालिक कौन है?
जवाब: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) हैं, 

सवाल 3: इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है?
जवाब: इंस्टाग्राम (Instagram) के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम (Kevin Systrom) और माइक क्राइगर (Mike Krieger) हैं. 

सवाल 4: Google के CEO कौन है?
जवाब: गूगल (Google) के सीईओ (CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) हैं.

सवाल 5: दुनिया की सबसे लचीली धातु कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे लचीली (Malleable) धातु सोना (Gold) है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपकी है, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

सवाल 6: किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है?
जवाब: सोडियम वह धातु है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है. 

सवाल 7: दुनिया के किस देश में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रोडक्शन चीन में होता है.

सवाल 8: किस देश के लोग चावल सबसे ज्यादा खाते हैं?
जवाब: चावल खाने के मामले में कुल खपत के हिसाब से चीन सबसे आगे है. 

सवाल 9: दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी जापान की कोंगो गुमी (Kongō Gumi) है. 

सवाल 10: भारत के किस राज्य में 'पाकिस्तान' नाम का गांव स्थित है?
जवाब: भारत में 'पाकिस्तान' नाम का एक गांव बिहार के पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड में स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से 'पाकिस्तान टोला' भी कहते हैं.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं, किस देश की संसद को कहा जाता है 'डाइट'?

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

UPSC Interview Question

