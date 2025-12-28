UPSC Interview Question: सौरमंडल के किस ग्रह पर हवा की गति तोड़ती है सारे रिकॉर्ड? स्पीड जान रह जाएंगे हैरान

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी की ओर से हर साल देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास अन्य विषयों की जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब का सेट लेकर आए है.

सवाल 1: ‘इकोनॉमिक्स’ शब्द किस भाषा से लिया गया है?

जवाब: 'इकोनॉमिक्स' (Economics) शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द 'ओइकोनोमिया' (Oikonomia) से लिया गया है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत के लखनऊ में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (City Montessori School - CMS) है.

सवाल 3: दुनिया का सबसे छोटा स्कूल कहां है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा स्कूल इटली के तुरिन (Turin) शहर में स्थित है, जहां सिर्फ एक स्टूडेंट और एक टीचर हैं.

सवाल 4: दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है?

जवाब: छात्रों की संख्या के आधार पर भारत का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगा डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) है.

सवाल 6: ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है?

जवाब: ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह, आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले, दुनिया के पांच बसे हुए महाद्वीपों (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया) की एकता और एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं.

सवाल 7: दुनिया का एकमात्र मच्छरों से मुक्त जगह कौन सा है?

जवाब: दुनिया का एकमात्र मच्छरों से मुक्त स्थान अंटार्कटिका है, जो कि एक महाद्वीप है.

सवाल 8: भारत का कौन सा शहर ‘पिंक सिटी’ के नाम से प्रसिद्ध है?

जवाब: भारत का जयपुर शहर 'पिंक सिटी' (गुलाबी शहर) के नाम से प्रसिद्ध है.

सवाल 9: भारत का 'कभी न सोने वाला शहर' कौन सा है?

जवाब: भारत का 'कभी न सोने वाला शहर' (City That Never Sleeps) मुंबई है.

सवाल 10: सौरमंडल के किस ग्रह पर हवाएं सबसे तेज गति में चलती है?

जवाब: सौरमंडल में सबसे तेज हवाएं वरुण (Neptune) ग्रह पर चलती हैं, जहां हवा की गति लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी अधिक हो सकती है.

