UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं उस देश का नाम, जहां हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अस्पताल?

UPSC Interview Question And Answer: किसी भी देश की प्रगति उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे- सड़कें, अस्पताल, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं पर बहुत हद तक निर्भर करती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश में अस्पतालों की संख्या सबसे ज्यादा है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक करने में भी मदद करेगा.

सवाल 1: दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत (India) है.

सवाल 2: किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है?

जवाब: शुतुरमुर्ग (Ostrich) वह पक्षी है, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है.

सवाल 3: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी, नील नदी (Nile River) है.

सवाल 4: दुनिया की सबसे मजबूत सेना किस देश के पास है?

जवाब: दुनिया की सबसे मजबूत सेना अमेरिका के पास है.

सवाल 5: दुनिया की सबसे बड़ी सेना किस देश के पास है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन देश के पास है.

सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश के पास है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत (India) के पास है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (CMS) है.

सवाल 7: भारत का पहला न्यूजपेपर कौन सा था?

जवाब: भारत का पहला न्यूज पेपर 'द बंगाल गजट' (The Bengal Gazette) था.

सवाल 8: भारत की पहली फिल्म कौन सी थी?

जवाब: भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (Raja Harishchandra) थी.

सवाल 9: दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल किस देश में है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल चीन देश में है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में अस्पतालों की संख्या सबसे ज्यादा है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा अस्पतालों वाला देश जापान है.

