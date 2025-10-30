Advertisement
UPSC Interview Questions: कानों से नहीं, पैरों से सुनता है ये जानवर, बताओ क्या है नाम?

IAS Interview Questions: कौन सा जानवर अपने पैरों से सुनता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानकारी होनी चाहिए.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:06 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जनरल नॉलेज का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण होता है. सामान्य ज्ञान न केवल परीक्षा का एक विषय है, बल्कि यह वह मुख्य आधार है, जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों की एक खास सूची लेकर आए हैं, जिनकी जानकारी हर यूपीएससी उम्मीदवार के पास जरूर होनी चाहिए. 

सवाल 1: किस धातु को ‘द्रव धातु’ कहा जाता है?
जवाब: पारा (मर्करी) को 'द्रव धातु' (Liquid Metal) कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है.

सवाल 2: किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है?
जवाब: शुक्र (Venus) को 'पृथ्वी का जुड़वां' ग्रह कहा जाता है.

सवाल 3: भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहां है?
जवाब: भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर (फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस) श्रीनगर की डल झील पर स्थित है.

सवाल 4: किस देश में सूरज सबसे पहले उगता है?
जवाब: दुनिया में सूरज सबसे पहले किरीबाती देश में उगता है, विशेष रूप से इसके मिलेनियम आइलैंड (Millennium Island) पर.

सवाल 5: किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है?
जवाब: दरियाई घोड़े (हिप्पोपोटामस) का दूध गुलाबी रंग का होता है.

सवाल 6: किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है?
जवाब: भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है, जो देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% योगदान देता है.

सवाल 7: गूगल का मूल नाम क्या था?
जवाब: गूगल का मूल नाम BackRub था.

सवाल 8: भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला कंप्यूटर वायरस 'ब्रेन' (Brain) था, जिसे 1986 में विकसित किया गया था.

सवाल 9: सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है?
जवाब: सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह शनि (Saturn) है, जिसकी कक्षा में लगभग 274 चंद्रमाओं की पुष्टि हुई है.

सवाल 10: कौन सा जानवर अपने पैरों से सुनता है?
जवाब: चींटी और हाथी जैसे जानवर अपने पैरों से सुन सकते हैं. चींटियों के पास कान नहीं होते हैं, लेकिन उनके पैरों और घुटनों में मौजूद खास सेंसर से वो जमीन के कंपन को महसूस करते हैं. वहीं, हाथी भी जमीन के कंपन को अपने पैरों से महसूस करते हैं.

