UPSC Interview Question: दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, जिसके पास एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्रीय ध्वज हैं?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास अन्य विषयों की जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास सामान्य ज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए जीके के 10 यूनिक सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

जवाब: इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं.

सवाल 2: दुनिया का सबसे हल्का गैस कौन सा है?

जवाब: दुनिया की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन (Hydrogen) है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया के किस देश के राष्ट्रीय ध्वज के आगे और पीछे अलग-अलग चिन्ह है?

जवाब: पैराग्वे (Paraguay) एकमात्र ऐसा देश है, जिसके राष्ट्रीय ध्वज के आगे और पीछे अलग-अलग चिन्ह है.

सवाल 4: ‘सूर्य मंदिर’ किस राज्य में स्थित है?

जवाब: भारत में कई सूर्य मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है.

सवाल 5: मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?

जवाब: मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर (Femur) है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश के पास नहीं है अपना राष्ट्रगान?

सवाल 6: दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील (Lake Baikal) है, जो रूस के साइबेरिया में स्थित है.

सवाल 7: भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है?

जवाब: भारत का संविधान मुख्य रूप से ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है.

सवाल 8: भारत के किस राज्य में रुई की खेती सबसे ज्यादा होती है?

जवाब: भारत के गुजरात राज्य में रुई (कपास) की खेती सबसे ज्यागा होती है.

सवाल 9: भारत में नील की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है?

जवाब: भारत में नील (Indigo) की खेती मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा होती है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश का 2 राष्ट्रीय ध्वज है?

जवाब: दुनिया में बोलीविया (Bolivia) एक ऐसा देश है, जिसके पास दो राष्ट्रीय ध्वज हैं.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Question: भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? नाम जानकर चौंक जाएंगे