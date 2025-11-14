Advertisement
UPSC Interview Questions: किस देश को 'रबर का देश' कहा जाता है?

IAS Interview Questions: किस देश को 'रबर का देश' कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब के बारे में बताते हैं.

Nov 14, 2025, 08:12 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इस सपने को चुनिंदा उम्मीदवार ही हकीकत में बदल पाते हैं. यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने के लिए उम्मीदवारों के पास मजबूत जनरल नॉलेज (GK) का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जो न केवल प्रीलिम्स में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला रेलवे स्टेशन बोरीबंदर था, जो मुंबई में स्थित है.

सवाल 2: विश्व का सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे तेज चलने वाला जानवर चीता है.

सवाल 3: भारत का पहला ब्रॉडबैंड नेटवर्क कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला सार्वजनिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) था, जिसने 15 अगस्त 1995 को अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की थी.

सवाल 4: भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है?
जवाब: भारत का जयपुर शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है.

सवाल 5: भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 'अप्सरा' था, जो अगस्त 1956 में शुरू हुआ था.

सवाल 6: दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है. 

सवाल 7: विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है.

सवाल 8: भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे.

सवाल 9: किस भारतीय शहर को 'सिटी ऑफ लेक्स' कहा जाता है?
जवाब: भारत का उदयपुर शहर 'सिटी ऑफ लेक्स' के रूप में जाना जाता है.

सवाल 10: किस देश को 'रबर का देश' कहा जाता है?
जवाब: थाईलैंड को 'रबर का देश' कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है.

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

