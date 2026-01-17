UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं, किस देश की संसद को कहा जाता है 'डाइट'?

Advertisement
IAS Interview Questions: किस देश की संसद को 'डाइट' कहा जाता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:47 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: दुनिया के ज्यादातर देशों में उनकी अपनी संसद है, जो कानून बनाने और सरकार चलाने का काम करती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश की संसद को 'डाइट' कहा जाता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है?
जवाब: दुनिया का एकमात्र देश जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, वह नाउरू (Nauru) है.

सवाल 2: भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी?
जवाब: भारत में पहली बार जनगणना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी. 

सवाल 3: भारत के अंतिम वायसराय कौन थे?
जवाब: भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन (Lord Mountbatten) थे. 

सवाल 4: दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है?
जवाब: दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन देश में स्थित है, जिसे चीन की महान दीवार (The Great Wall of China) के नाम से जाना जाता है.

सवाल 5: भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला डिजिटल गांव अकोदरा (Akodara) है, जो गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में स्थित है. 

सवाल 6: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान (Antarctic Polar Desert) है.

सवाल 7: भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) कहा जाता है. 

सवाल 8: भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है?
जवाब: भारत में योजना आयोग (Planning Commission) की जगह नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया - NITI) नामक संस्था ने ली है.

सवाल 9: भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां तमिलनाडु राज्य में हैं.

सवाल 10: किस देश की संसद को 'डाइट' कहा जाता है?
जवाब: जापान (Japan) की संसद को 'डाइट' (Diet) कहा जाता है. 

