UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा जानवर कौन है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जनरल नॉलेज का मजबूत होना बेहद जरूरी है. सामान्य ज्ञान सिर्फ परीक्षा का एक विषय नहीं, बल्कि वह नींव है जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों की एक खास सूची लेकर आए हैं, जिनकी जानकारी हर यूपीएससी उम्मीदवार के पास जरूर होनी चाहिए.

सवाल 1: ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं?

जवाब: ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में पाँच छल्ले होते हैं.

सवाल 2: भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है?

जवाब: भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: चीन की राजधानी क्या है?

जवाब: चीन की राजधानी बीजिंग है.

सवाल 4: बिजली का आविष्कार किसने किया था?

जवाब: बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था.

सवाल 5: भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions:कानों से नहीं, पैरों से सुनता है ये जानवर,बताओ क्या है नाम?​

सवाल 6: 'जय जवान जय किसान' का नारा किसने दिया था?

जवाब: 'जय जवान जय किसान' का नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.

सवाल 7: कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है?

जवाब: सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है.

सवाल 8: विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?

जवाब: विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है.

सवाल 9: भारत में पहला IT पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ था?

जवाब: भारत का पहला IT पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया था, जिसका नाम टेक्नोपार्क था और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है.

सवाल 10: भारत का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?

जवाब: भारत में सबसे बड़ा जानवर भारतीय हाथी (Asian Elephant) है, जो कि देश का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी पशु है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: दिमाग का जिम: रोज हल करें और सोच को बनाए फिट