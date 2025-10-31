Advertisement
trendingNow12983302
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा जानवर कौन है?

IAS Interview Questions: भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानकारी होनी चाहिए.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा जानवर कौन है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जनरल नॉलेज का मजबूत होना बेहद जरूरी है. सामान्य ज्ञान सिर्फ परीक्षा का एक विषय नहीं, बल्कि वह नींव है जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों की एक खास सूची लेकर आए हैं, जिनकी जानकारी हर यूपीएससी उम्मीदवार के पास जरूर होनी चाहिए.

सवाल 1: ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं?
जवाब: ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में पाँच छल्ले होते हैं.

सवाल 2: भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है?
जवाब: भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: चीन की राजधानी क्या है?
जवाब: चीन की राजधानी बीजिंग है.

सवाल 4: बिजली का आविष्कार किसने किया था?
जवाब: बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था.

सवाल 5: भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions:कानों से नहीं, पैरों से सुनता है ये जानवर,बताओ क्या है नाम?

सवाल 6: 'जय जवान जय किसान' का नारा किसने दिया था?
जवाब: 'जय जवान जय किसान' का नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.

सवाल 7: कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है?
जवाब: सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है.

सवाल 8: विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
जवाब: विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है.

सवाल 9: भारत में पहला IT पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ था?
जवाब: भारत का पहला IT पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया था, जिसका नाम टेक्नोपार्क था और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है.

सवाल 10: भारत का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?
जवाब: भारत में सबसे बड़ा जानवर भारतीय हाथी (Asian Elephant) है, जो कि देश का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी पशु है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: दिमाग का जिम: रोज हल करें और सोच को बनाए फिट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
Powai hostage case
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
Jammu and Kashmir news
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
bomb threat
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?