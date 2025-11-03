Advertisement
UPSC Interview Questions: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है?

IAS Interview Questions: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानकारी होनी चाहिए.

Nov 03, 2025, 07:09 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में सफलता हासिल करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि मजबूत जनरल नॉलेज (GK) भी जरूरी है. सामान्य ज्ञान वह आधार है, जो न सिर्फ प्रीलिम्स में मदद करता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता हासिल करने का एक मजबूत आधार बनता है. इसलिए हर उम्मीदवार को सामान्य ज्ञान की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए. इसी उद्देश्य के साथ हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण जीके सवालों और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी.

सवाल 1: किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है?
जवाब: यूरोप वह एकमात्र महाद्वीप है, जहां कोई भी रेगिस्तान नहीं है.

सवाल 2: भारत की सबसे पुरानी वेटलैंड साइट कौन सी है?
जवाब: भारत की सबसे पुरानी वेटलैंड साइट चिल्का झील (ओडिशा) और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) हैं.

सवाल 3: दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह रूस के साइबेरिया में स्थित ओम्याकोन गांव है.

सवाल 4: ‘शेर-ए-पंजाब’ किसे कहा जाता है?
जवाब: ‘शेर-ए-पंजाब’ या 'पंजाब केसरी' के रूप में महाराजा रणजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों जाने जाते हैं.

सवाल 5: भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है?
जवाब: भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद रूट पर चलेगी.

सवाल 6: भारत में पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां खोला गया था?
जवाब: भारत का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट मनाली (हिमाचल प्रदेश) में खोला गया था, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान (ABVIMAS) कहा जाता है.

सवाल 7: मानव शरीर का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग कौन सा है?
जवाब: मानव शरीर का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग त्वचा है, क्योंकि यह शरीर की सुरक्षा के लिए अपनी कोशिकाओं को लगातार बदलती रहती है.

सवाल 8: भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था?
जवाब: भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था.

सवाल 9: भारत में सबसे बड़ा डैम (क्षमता के आधार पर) कौन सा है?
जवाब: भारत में क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा डैम इंदिरा सागर डैम है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है.

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा मंदारिन चीनी है.

