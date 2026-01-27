UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे मुश्किल से मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है?

UPSC Interview Question And Answer: आप में से अधिकांश लोगों ने ये तो जो जरूर से सुना होगा कि O नेगेटिव (O-) ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है, जो पूरी दुनिया में केवल लगभग 7% लोगों का होता है. हालांकि, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की खासियत है कि इसे किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को इमरजेंसी स्थिति में दिया जा सकता है. इसलिए O- ब्लड ग्रुप को 'यूनिवर्सल डोनर' (Universal Donor) भी कहा जाता है. आमतौर पर अस्पतालों में O- ब्लड ग्रुप की हमेशा भारी कमी रहती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, O- ब्लड ग्रुप से भी दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल से मिलने वाला ब्लड ग्रुप कहा जाता है? आइए हम आपके जनरल नॉलेज के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में भी सफलता दिलाने में मदद करता है.

सवाल 1: भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, जहां संस्कृत उसकी दूसरी आधिकारिक भाषा है?

जवाब: उत्तराखंड भारत का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां संस्कृत को दूसरी आधिकारिक (राजकीय) भाषा के रूप में मान्यता दी गई है.

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है?

जवाब: भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा (Ganga) है.

सवाल 3: जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है?

जवाब: जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता (Cheetah) है

सवाल 4: कौन सा फूल हमेशा सूर्य की ओर मुड़ता है?

जवाब: सूरजमुखी (Sunflower) वह फूल है, जो हमेशा सूर्य की दिशा की ओर मुड़ता है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे सुगंधित फूल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे सुगंधित फूल आमतौर पर ट्यूबरोज (रजनीगंधा) को माना जाता है.

सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया अर्नोल्डी (Rafflesia arnoldii) है, जिसे 'कॉर्प्स फ्लॉवर' या 'लाश का फूल' भी कहा जाता है.

सवाल 7: दुनिया का मांसाहारी फूल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे प्रमुख मांसाहारी और गंध के कारण 'शव फूल' (Corpse Flower) के रूप में प्रसिद्ध रैफ्लेशिया अर्नोल्डी (Rafflesia arnoldii) फूल है.

सवाल 8: किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है?

जवाब: भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है.

सवाल 9: कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है?

जवाब: कबूतर (Pigeon) उन चुनिंदा पक्षियों में से एक है, जो अपने आप को शीशे में पहचान सकते हैं.

सवाल 10: दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह Rh-null (आरएच-नल) है, जिसे 'गोल्डन ब्लड' (Golden Blood) भी कहा जाता है. यह दुनिया भार में खोजा गया अब तक का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, जो पूरे विश्व में सबसे मुश्किल से मिलता है.

