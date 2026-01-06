Advertisement
UPSC Interview Question: भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? नाम जानकर चौंक जाएंगे

IAS Interview Questions: भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:25 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों से देश और दुनिया से जुड़े कई प्रकार के यूनिक सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपका अन्य विषयों के साथ जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ?
जवाब: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल राज्य में स्थापित हुआ, जिसका नाम केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology - DUK) है. 

सवाल 2: भारत का पहला AIIMS कब और कहां स्थापित हुआ था?
जवाब: भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली में 1956 में स्थापित हुआ था.

सवाल 3: भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं?
जवाब: भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (M.S. Swaminathan) को माना जाता है.

सवाल 4: ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा किसने दिया था?
जवाब: 'जय जवान, जय किसान' का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था. 

सवाल 5: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को हुई थी. 

सवाल 6: भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा (Kanchenjunga) है.

सवाल 7: भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है.

सवाल 8: भारत के किस राज्य में कांच का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में कांच का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है. 

सवाल 9: दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
जवाब: दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन (Ferdinand Magellan) है.

सवाल 10: भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत में कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के हिसाब से महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है.

