UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है?

सवाल 1: किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है?

जवाब: शुक्र ग्रह (Venus) को सुबह और शाम का तारा दोनों कहा जाता है.

सवाल 2: भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में है?

जवाब: भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल राज्य में है.

सवाल 3: किस ग्रह पर हवाएं सबसे तेज गति से चलती हैं?

जवाब: हमारे सौरमंडल में वरुण (Neptune) ग्रह पर हवाएं सबसे तेज गति से चलती हैं, वहां हवाएं 2,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती हैं.

सवाल 4: भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय फल आम है.

सवाल 5: संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?

जवाब: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी.

सवाल 6: भारत के किस राज्य में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती राज्य पश्चिम बंगाल राज्य में होती है.

सवाल 7: भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान (South Button Island National Park) है.

सवाल 8: भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध (Tehri Dam) है.

सवाल 9: मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं?

जवाब: मानव शरीर में आमतौर पर 24 पसलियां होती हैं.

सवाल 10: मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है?

जवाब: मानव शरीर में मस्तिष्क (Brain) सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला अंग है.

