UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है?

IAS Interview Questions: मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और general नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:17 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से हर साल देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवार तैयारियों में जुटे रहते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके पास अन्य विषयों की जानकारी के साथ स्ट्रांग  जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है.  

सवाल 1: किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है?
जवाब: शुक्र ग्रह (Venus) को सुबह और शाम का तारा दोनों कहा जाता है.

सवाल 2: भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? 
जवाब: भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल राज्य में है. 

सवाल 3: किस ग्रह पर हवाएं सबसे तेज गति से चलती हैं?
जवाब: हमारे सौरमंडल में वरुण (Neptune) ग्रह पर हवाएं सबसे तेज गति से चलती हैं, वहां हवाएं 2,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती हैं.

सवाल 4: भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय फल आम है.

सवाल 5: संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
जवाब: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी. 

सवाल 6: भारत के किस राज्य में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती राज्य पश्चिम बंगाल राज्य में होती है.

सवाल 7: भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान (South Button Island National Park) है. 

सवाल 8: भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध (Tehri Dam) है.

सवाल 9: मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं?
जवाब: मानव शरीर में आमतौर पर 24 पसलियां होती हैं. 

सवाल 10: मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है?
जवाब: मानव शरीर में मस्तिष्क (Brain) सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला अंग है.

