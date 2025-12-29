UPSC Interview Question: भारतीय करेंसी नोट पर सिग्नेचर करने वाले देश के एकमात्र PM कौन? जानिए नाम

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से हर साल देश की सबसे कठिन सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार तैयारियों में जुटे रहते हैं और परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों को ही मिलती है. अगर आप भी यूपीएससी सीएसई के एक एस्पिरेंट हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है.

सवाल 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं?

जवाब: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में कुल 73 शब्द हैं.

सवाल 2: ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है?

जवाब: ताजमहल यमुना नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है.

सवाल 3: भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है.

सवाल 4: दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया के सुमेरियों को माना जाता है.

सवाल 5: दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद को माना जाता है.

सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू कौन सा है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है.

सवाल 8: सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?

जवाब: सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता (Cheetah) है.

सवाल 9: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद (Banyan Tree) है.

सवाल 10: भारतीय करेंसी नोट पर सिग्नेचर करने वाले देश के एकमात्र पीएम कौन थे?

जवाब: भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे, जिनका सिग्नेचर भारतीय करेंसी पर हैं.

