शिक्षा

UPSC Interview Questions: इतिहास की सबसे लंबी राजशाही, दुनिया में लंबे समय तक शासन करने वाली रानी कौन थी?

IAS Interview Questions: दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली रानी कौन थी? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानकारी होनी चाहिए.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:47 PM IST
Trending Photos

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) को क्रैक करने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज  की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यह सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक ऐसी बुनियाद है जो परीक्षा के हर चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में उनकी सफलता को निर्धारित करती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 ऐसे सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं, जिसके बारे में हर उम्मीदवार को जानकारी जरूर से होनी चाहिए. 

सवाल 1: सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है?
जवाब: सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध (Mercury) है.

सवाल 2: भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी?
जवाब: भारत में रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी.

सवाल 3: किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है?
जवाब: नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) को हंसाने वाली गैस (लाफिंग गैस) कहा जाता है.

सवाल 4: रेल बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष शामिल किया गया?
जवाब: रेल बजट को 2017 में सामान्य बजट में शामिल किया गया, जब बजट वर्ष (2017-18) के लिए पहला संयुक्त बजट पेश किया गया था.

सवाल 5: चंद्रयान-3 मिशन किसने लॉन्च किया था?
जवाब: चंद्रयान-3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा लॉन्च किया गया था.

सवाल 6: पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है.

सवाल 7: संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी. 

सवाल 8:ऐसा कौन सा जानवर है, जो पीछे की तरफ नहीं चल सकता?
जवाब: कंगारू ऐसा जानवर है, जो पीछे की तरफ नहीं चल सकता.

सवाल 9: भारत में कितने राज्य हैं, जो समुद्र के किनारे स्थित हैं?
जवाब: भारत में कुल 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं, जिनमें- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली रानी कौन थी?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली रानी 'महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी', जिन्होंने 70 साल और 214 दिनों तक शासन किया. वह 6 फरवरी 1952 से अपनी मृत्यु, 8 सितंबर 2022 तक यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की महारानी रही.

