UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहां मिला था?

सवाल 1: चंद्रयान-3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था?

सवाल 1: चंद्रयान-3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था?

जवाब: चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था.

सवाल 2: भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था?

जवाब: भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को हुआ था.

सवाल 3: यूनिक आइडेंटिफिकेशन (UID) नंबर यानी ‘आधार’ कार्ड की शुरुआत कब हुई थी?

जवाब: आधार कार्ड की शुरुआत 29 सितंबर, 2010 को हुई थी, जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पहला आधार नंबर जारी किया था.

सवाल 4: UIDAI की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: UIDAI की स्थापना 28 जनवरी, 2009 में हुई थी.

सवाल 5: 'ब्लैक होल' शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?

जवाब: 'ब्लैक होल' शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर' ने 1967 में किया था.

सवाल 6: भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था?

जवाब: भारत का पहला कंप्यूटर TIFRAC (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमैटिक कैलकुलेटर) था, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), मुंबई में विकसित किया गया था.

सवाल 7: भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी?

जवाब: भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू हुई थी.

सवाल 8: 'इंटरनेट' का जन्म किस देश में हुआ था?

जवाब: 'इंटरनेट' का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था.

सवाल 9: भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है.

सवाल 10: विश्व में सबसे पहले किस देश ने महिला नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था?

जवाब: विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में अपनी सभी महिला नागरिकों को राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने का अधिकार दिया था.

