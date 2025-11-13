Advertisement
UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहां मिला था?

IAS Interview Questions: महिला नागरिकों को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:40 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलान आसान नहीं है. इसके लिए उम्मीदवारों के पास मजबूत जनरल नॉलेज (GK) का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जो न केवल प्रीलिम्स में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है. इसलिए हर उम्मीदवार को रोजाना अपने जीके के नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहां 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी में मदद करेगा.

सवाल 1: चंद्रयान-3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था?
जवाब: चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था.

सवाल 2: भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था?
जवाब: भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को हुआ था.

सवाल 3: यूनिक आइडेंटिफिकेशन (UID) नंबर यानी ‘आधार’ कार्ड की शुरुआत कब हुई थी?
जवाब: आधार कार्ड की शुरुआत 29 सितंबर, 2010 को हुई थी, जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पहला आधार नंबर जारी किया था.

सवाल 4: UIDAI की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: UIDAI की स्थापना 28 जनवरी, 2009 में हुई थी.

सवाल 5: 'ब्लैक होल' शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
जवाब: 'ब्लैक होल' शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर' ने 1967 में किया था.

सवाल 6: भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला कंप्यूटर TIFRAC (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमैटिक कैलकुलेटर) था, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), मुंबई में विकसित किया गया था.

सवाल 7: भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी?
जवाब: भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू हुई थी.

सवाल 8: 'इंटरनेट' का जन्म किस देश में हुआ था?
जवाब: 'इंटरनेट' का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था.

सवाल 9: भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है.

सवाल 10: विश्व में सबसे पहले किस देश ने महिला नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था?
जवाब: विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में अपनी सभी महिला नागरिकों को राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने का अधिकार दिया था.

