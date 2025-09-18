UPSC Interview Questions: ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है?

IAS Interview Question: आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया सवाल- ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है? क्या आप जानते हैं इस सवाल का जवाब..अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर..
Trending Photos
UPSC Interview Question in Hindi: क्या आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आएं है यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे गए 10 सवाल और उनके जवाब, जो आपकी तैयारियों में कुछ मदद कर सकते हैं.
1. सवाल- एक आदमी बिना टोपी पहने बारिश में निकल गया लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, बताओ कैसे?
जवाब-आदमी गंजा था.
2. सवाल- वो क्या चीज है जिसे खाते ही आप लाल हो जाते हैं और पीते ही शांत हो जाते हैं?
जवाब- क्रोध
3. सवाल- वह कौन-सा पक्षी है तो पानी में तैरती है, आकाश में उड़ता है और जमीन पर चलता भी है?
जवाब- बत्तख
IAS Mock Interview में पूछे गए इस सवाल का जवाब अक्सर नहीं दे पाते हैं कैंडिडेट, क्या आपको पता?
4. सवाल- भारत की सबसे महंगी सिटी कौन सी है?
जवाब- सबसे महंगी सिटी मुंबई है
5. सवाल- पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी क्या है?
जवाब-भिंडी
6. सवाल- Here और There में क्या अंतर होता है?
जवाब- Here और There में सिर्फ टी (T) का अंतर है.
7. सवाल- किस भारतीय नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं होती है?
जवाब- 1 रुपये के नोट पर
UPSC Interview Question: यूपीएससी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, आंसर कर लें नोट
8. सवाल- सिम कार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं?
जवाब- उपभोक्ता पहचान इकाई पत्र
9. सवाल- ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है?
जवाब- मधुमक्खी..ये फूलों से जहर जैसे तत्वों को भी लेता है लेकिन मरता नहीं है.
10. सवाल- एक आदमी बिना नींद के 8 दिन कैसे जी सकता है?
जवाब- क्योंकि वह रात को सोता है.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.