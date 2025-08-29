UPSC Interview Question: अगर पीले रंग की टी-शर्ट को काले सागर में फेंकते हैं तो क्या होगा?

UPSC Interview Question and Answer: रोजाना हम आपके लिए यूपीएसी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 सवाल और जवाब लेकर आते हैं. अगर आप देश की इस कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर जरूर पता होने चाहिए. कई बार ऐसे सवालों के जवाब देने में कैंडिडेट्स चूंक जाते हैं. पढ़ें..

1. सवाल- भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है?

जवाब- 29 अगस्त

2. सवाल- दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?

जवाब- ग्रीनलैंड

Add Zee News as a Preferred Source

UPSC Interview Question: परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल; कर रहें तैयारी, तो जरूर पढ़ें ये क्वेश्चन और आंसर

3. सवाल- दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है?

जवाब- दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो है, जिसकी आबादी 37 मिलियन से ज्यादा है.

4. सवाल- दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?

जवाब- बैकाल झील, रूस

5. सवाल- भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है?

जवाब- देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है.

6. सवाल- "Operation Flood" किससे संबंधित है?

जवाब- ऑपरेशन फ्लड भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है, जो डेयरी और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी.

7. सवाल- अगर आप एक पील रंग की टी-शर्ट को काले सागर में फेंकते हैं तो क्या होगा?

जवाब- टी-शर्ट गीली हो जाएगी

8. सवाल- किस नदी को काली नदी भी कहा जाता है?

जवाब- शारदा नदी को उत्तर में काली नदी भी कहा जाता है.

9. सवाल- भारत में कुल कितने टाइम जोन हैं और ऑफिशियल तौर पर कितने माने जाते हैं?

वैसे तो देश में 2 टाइम जोन है (पूर्व और पश्चिम), लेकिन ऑफिशियल तौर पर केवल 1 जवाब- टाइम जोन (IST - UTC+5:30) लागू है.

10. सवाल- 100 सालों से भी पुरानी है ये ट्रेन! डिब्बे सिर्फ 3-4; रफ्तार 10-12 किमी प्रति घंटे, क्या आप जानते कहां है देश की सबसे स्लो ट्रेन

जवाब- मेट्टुपालयम–ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.