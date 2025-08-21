UPSC Interview Question: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

UPSC Interview Question And Answer: भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती हैं. इनमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है. वहीं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्र से नॉमिनेट किया जाता है. ऐसे में क्या आपको पता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए. आइए आपको इस सवाल के साथ इसी प्रकार के कुछ और सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब बताते हैं. जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन (General Studies) के पेपर में पूछे जाते हैं.

सवाल 1: भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं?

जवाब: भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं.

सवाल 2: भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है?

जवाब: भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है.

सवाल 3: बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?

जवाब: बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था.

सवाल 4: लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

जवाब: लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए.

सवाल 5: सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं?

जवाब: सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं.

सवाल 6: गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?

जवाब: गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी.

सवाल 7: भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे छोटा गांव हा (Ha) है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है.

सवाल 8: भारत का आखिरी गांव कौन सा है?

जवाब: भारत का अंतिम गांव माणा (Mana) है, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है.

सवाल 9: कौन सा जानवर सबसे लंबा है?

जवाब: सबसे लंबा जानवर जिराफ है.

सवाल 10: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

जवाब: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए.

