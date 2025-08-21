UPSC Interview Question: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
Advertisement
trendingNow12891379
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Question: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

UPSC Questions: भारतीय संसद में दो सदन होते हैं- लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन). लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं. जबकि, राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है. ऐसे में क्या आपको पता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए. आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Question: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

UPSC Interview Question And Answer: भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती हैं. इनमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है. वहीं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्र से नॉमिनेट किया जाता है. ऐसे में क्या आपको पता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए. आइए आपको इस सवाल के साथ इसी प्रकार के कुछ और सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब बताते हैं. जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन (General Studies) के पेपर में पूछे जाते हैं. 

सवाल 1: भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं?
जवाब: भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं.

सवाल 2: भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है?
जवाब: भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?
जवाब: बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था.

सवाल 4: लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
जवाब: लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए.

सवाल 5: सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं?
जवाब: सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं.

GK Quiz: वह कौन सा देश है, जहां हर 6 महीने में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं?

सवाल 6: गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
जवाब: गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. 

सवाल 7: भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा गांव हा (Ha) है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है. 

सवाल 8: भारत का आखिरी गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का अंतिम गांव माणा (Mana) है, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है.

सवाल 9: कौन सा जानवर सबसे लंबा है?
जवाब: सबसे लंबा जानवर जिराफ है. 

सवाल 10: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
जवाब: राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए. 

UPSC Interview Question: इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे पहले किस देश में हुआ था?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
;