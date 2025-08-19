UPSC Interview Question: इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे पहले किस देश में हुआ था?
UPSC Questions: यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सामान्य अध्ययन (General Studies) एक क्वालीफाइंग पेपर होता है, जिसमें अच्छा स्कोर करने के लिए उम्मीदवार का जनरल नॉलेज मजबूत होना बहुत जरूरी होता है.  

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:08 PM IST
UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में सामान्य अध्ययन (General Studies) के पेपर में विभिन्न विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. जिसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल, विज्ञान, अध्यात्म, आदि जैसे विषय शामिल होते हैं. वहीं, सामान्य अध्ययन यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में क्वालीफाइंग पेपर होता है. प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन के पेपर में 100 सवाल कुल 200 अंकों के लिए पूछे जाते हैं. वहीं, मेन्स परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक 250 अंकों का होता है. ऐसे में ये पेपर कुल मिलाकर 1000 अंक होल्ड करता है. इसलिए इस विषय में अच्छा स्कोर करने के लिए कैंडिडेट का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: किस देश के लोग अंतिम संस्कार में डांस करते हैं?
जवाब: घना देश देश के लोग अंतिम संस्कार में डांस करते हैं.

सवाल 2: चांद पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगता है?
जवाब: चांद पर पहुंचने में औसत 3 दिन लगते हैं.

सवाल 3: नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
जवाब: नमक में विटामिन सी पाया जाता है.

सवाल 4: पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र (Venus) है.

सवाल 5: बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है?
जवाब: बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है.

सवाल 6: गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
जवाब: गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. 

सवाल 7: भारत में गजलों का जनक किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत में गजलों का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है. 

सवाल 8: चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था?
जवाब: चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने किया था.

सवाल 9: सबसे पहला ATM किस देश में बनाया गया था?
जवाब: सबसे पहला ATM लंदन में बनाया गया था. 

सवाल 10: सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था?
जवाब: सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में हुआ था. 

