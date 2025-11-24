Advertisement
trendingNow13016712
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, दुनिया की पहली वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनी थी?

IAS Interview Questions: विश्व में सबसे पहले टीका किस बिमारी के लिए बना था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, दुनिया की पहली वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनी थी?

UPSC Interview Question And Answer: आज के समय में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है. अलग-अलग प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए कई प्रकार के टीके (वैक्सीन) उपलब्ध हैं. क्या आपको पता है, दुनिया का पहला वैक्सीन किस बीमारी के लिए बना था और इसे किसने बनाया था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं. जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक मदद करेगा.

सवाल 1: किस वर्ष टाइटैनिक जहाज डूबा था?
जवाब: टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था.

सवाल 2: चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी?
जवाब: चंद्रमा पर पानी की खोज भारत ने की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: 'हैरी पॉटर' श्रृंखला किसने लिखी थी?
जवाब: 'हैरी पॉटर' (Harry Potter) श्रृंखला की लेखिका जे.के. राउलिंग हैं. 

सवाल 4: किस फल में पानी का मात्रा सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: सबसे ज्यादा पानी की मात्रा वाले फल में तरबूज सबसे ऊपर है, जिसमें लगभग 92% पानी होता है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल (Jackfruit) है

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: धरती पर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है?

सवाल 6: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
जवाब: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरीमावो भंडारनायके थी.

सवाल 7: भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा में महानदी नदी पर बना है.

सवाल 8: भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला-सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 9: किस देश को 'Land of Rising Sun' कहा जाता है?
जवाब: जापान को 'Land of Rising Sun' कहा जाता है.

सवाल 10: विश्व में सबसे पहला टीका किस रोग का बना था?
जवाब: विश्व में सबसे पहला टीका चेचक की बीमारी को रोकने के लिए डॉ. एडवर्ड जेनर ने 1796 में बनाया गया था.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस जानवर के फिंगरप्रिंट इंसानों जैसे होते हैं?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
bengal elections
BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल