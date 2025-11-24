UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, दुनिया की पहली वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनी थी?

UPSC Interview Question And Answer: आज के समय में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है. अलग-अलग प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए कई प्रकार के टीके (वैक्सीन) उपलब्ध हैं. क्या आपको पता है, दुनिया का पहला वैक्सीन किस बीमारी के लिए बना था और इसे किसने बनाया था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं. जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक मदद करेगा.

सवाल 1: किस वर्ष टाइटैनिक जहाज डूबा था?

जवाब: टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था.

सवाल 2: चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी?

जवाब: चंद्रमा पर पानी की खोज भारत ने की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: 'हैरी पॉटर' श्रृंखला किसने लिखी थी?

जवाब: 'हैरी पॉटर' (Harry Potter) श्रृंखला की लेखिका जे.के. राउलिंग हैं.

सवाल 4: किस फल में पानी का मात्रा सबसे ज्यादा होता है?

जवाब: सबसे ज्यादा पानी की मात्रा वाले फल में तरबूज सबसे ऊपर है, जिसमें लगभग 92% पानी होता है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल (Jackfruit) है

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: धरती पर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है?

सवाल 6: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

जवाब: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरीमावो भंडारनायके थी.

सवाल 7: भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा में महानदी नदी पर बना है.

सवाल 8: भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला-सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 9: किस देश को 'Land of Rising Sun' कहा जाता है?

जवाब: जापान को 'Land of Rising Sun' कहा जाता है.

सवाल 10: विश्व में सबसे पहला टीका किस रोग का बना था?

जवाब: विश्व में सबसे पहला टीका चेचक की बीमारी को रोकने के लिए डॉ. एडवर्ड जेनर ने 1796 में बनाया गया था.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस जानवर के फिंगरप्रिंट इंसानों जैसे होते हैं?