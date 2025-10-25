UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग भी पैदा करता है बिजली, बताओ कितनी?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए जनरल नॉलेज (General Knowledge) यानी सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यह सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक ऐसी बुनियाद है जो परीक्षा के हर चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में उनकी सफलता को निर्धारित करती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 ऐसे सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं, जिसके बारे में हर उम्मीदवार को जानकारी होनी चाहिए.

सवाल 1: सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है?

जवाब: सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है.

सवाल 2: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 में हुई थी.

सवाल 3: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना 28 जनवरी, 1950 को हुई थी.

सवाल 4: ‘भारत रत्न’ की शुरुआत कब हुई थी और सबसे पहले किसे मिला था?

जवाब: ‘भारत रत्न’ की शुरुआत 1954 में हुई थी और सबसे पहले सी. राजगोपालाचारी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉ. सी. वी. रमन को दिया गया था.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था.

सवाल 6: दिल्ली का लाल किला’ किसने बनवाया था?

जवाब: दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था.

सवाल 7: भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया था?

जवाब: भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था.

सवाल 8: हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था?

जवाब: हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर, 1949 को बनाया गया था.

सवाल 9: भारत में पहली ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक?

जवाब: भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर (आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) से ठाणे के बीच चली थी.

सवाल 10: इंसान का मस्तिष्क कितनी वॉट बिजली पैदा करता है?

जवाब: जब आप जाग रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क लगभग 12 से 25 वाट बिजली पैदा करता है, जो एक छोटे बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त होता है.

