UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान के प्रिएंबल में कितने शब्द हैं?

UPSC Question And Answer: यूपीएससी द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को तीन चरणों में आयोजित किया जाता है. जिसमें- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी सीएसई के तीनों चरणों को क्रैक कर सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम शुमार करना चाहते हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है.

सवाल 1: IAS बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी तय की गई है?

जवाब: IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है.

सवाल 2: भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है?

जवाब: भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं.

सवाल 3: सिविल सेवा परीक्षा में कितने चरण होते हैं?

जवाब: सिविल सेवा परीक्षा में कुल तीन चरण होते हैं, जिसमें- प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam), मुख्य परीक्षा (Mains Exam) और व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test/Interview) शामिल होता है.

सवाल 4: चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था?

जवाब: चंद्रयान-1, 22 अक्टूबर, 2008 को ल़़ॉन्च किया गया था.

सवाल 5: भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है?

जवाब: भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद (Articles) हैं.

सवाल 6: भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है?

जवाब: भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां (Schedules) हैं.

सवाल 7: भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था?

जवाब: भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 18 जून, 1951 को किया गया था.

सवाल 8: भारत में पासपोर्ट कौन जारी करता है?

जवाब: भारत में पासपोर्ट विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs - MEA) द्वारा जारी किए जाते हैं.

सवाल 9: भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी?

जवाब: भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत चार्ल्स कॉर्नवालिस ने की थी और उन्हें इसका जनक भी माना जाता है.

सवाल 10: भारतीय संविधान के प्रिएंबल में कितने शब्द हैं?

जवाब: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में कुल 85 शब्द हैं.

