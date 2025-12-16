UPSC Interview Questions: बच्चों से बड़ों तक खेला जाने वाला गेम... लूडो का आविष्कार किस देश में हुआ था?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की सबसे कठिन सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास अन्य विषयों के नॉलेज के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम यूपीएससी सीएसई के एस्पिरेंट्स के लिए सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो कैंडिडेट के ज्ञान को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: दुनिया की सबसे छोटी संसद किस देश की है?

जवाब: दुनिया की सबसे छोटी संसद वेटिकन सिटी (Vatican City) की है.

सवाल 2: आबादी के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

जवाब: आबादी के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी (Vatican City) है.

सवाल 3: क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी (Vatican City) है.

सवाल 4: प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था?

जवाब: प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई, 1914 को शुरू हुआ था.

सवाल 5: वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुआ था?

जवाब: वर्ल्ड वॉर 2, 1 सितंबर, 1939 को शुरू हुआ था.

सवाल 6: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 44 है.

सवाल 7: दुनिया की सबसे बड़ी संसद किस देश की है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन की है, जिसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (National People's Congress) के नाम से जाना जाता है.

सवाल 8: दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के गुजरात राज्य में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) है.

सवाल 9: भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है?

जवाब: आबादी के आधार पर भारत का सबसे छोटा गांव अरुणाचल प्रदेश का 'हा' (Ha) है.

सवाल 10: लूडो गेम का आविष्कार किस देश में हुआ था?

जवाब: लूडो गेम का आविष्कार भारत में प्राचीन खेल पचीसी (Pachisi) से हुआ था, जिसे 1896 में इंग्लैंड में अल्फ्रेड कोलियर (Alfred Collier) द्वारा 'लूडो' नाम से पेटेंट कराया गया.

