UPSC Interview Questions: किताबों की प्रिंटिंग की शुरुआत... दुनिया का वह कौन सा देश है, जहां फस्ट पुस्तक छपी थी?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को हर साल तीन चरणों (प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू) में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों को ही मिलती है. अगर आप भी एक यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की जानकारी के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: भारत के पहले IAS अधिकारी कौन थे?

जवाब: भारत के पहले IAS अधिकारी सत्येन्द्रनाथ टैगोर (Satyendranath Tagore) थे.

सवाल 2: ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी?

जवाब: ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस (यूनान) में हुई थी.

सवाल 3: आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?

जवाब: आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन (Lord Mountbatten) थे.

सवाल 4: UPSC की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: UPSC की स्थापना 01 अक्टूबर, 1926 को हुई थी.

सवाल 5: भारत के पहले IPS अधिकारी कौन थे?

जवाब: भारत के पहले IPS अधिकारी सी.वी. नरसिम्हन (C.V. Narasimhan) थे.

सवाल 6: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल थी.

सवाल 7: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी.

सवाल 8: भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) है.

सवाल 9: दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में सबसे पहली किताब छपी थी?

जवाब: दुनिया में सबसे पहली किताब चीन (China) में छपी थी.

