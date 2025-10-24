UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, 'India that is Bharat' संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए जनरल नॉलेज (General Knowledge) यानी सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यह सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक ऐसी बुनियाद है जो परीक्षा के हर चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में उनकी सफलता को निर्धारित करती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत में कुल कितने समय क्षेत्र (Time Zones) हैं?

जवाब: भारत में एक ही समय क्षेत्र (Time Zone) है, जिसे भारतीय मानक समय (Indian Standard Time - IST) कहते हैं.

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ किसने लिखा था?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था.

सवाल 3: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.

सवाल 4: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से जुड़ा है?

जवाब: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से जुड़ा है.

सवाल 5: ‘श्वेत क्रांति’ का संबंध किससे है?

जवाब: श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन (Milk Production) में वृद्धि से है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 6: ‘ग्रीन हाउस गैस’ में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है?

जवाब: 'ग्रीन हाउस गैस' में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड (Co2) है.

सवाल 7: भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है.

सवाल 8: राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है?

जवाब: राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से नामित करते हैं.

सवाल 9: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश) थी.

सवाल 10: 'India that is Bharat' संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है?

जवाब: 'India that is Bharat' यह वाक्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है.

