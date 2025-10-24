Advertisement
trendingNow12974171
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, 'India that is Bharat' संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है?

IAS Interview Questions: 'India that is Bharat' संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, 'India that is Bharat' संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए जनरल नॉलेज (General Knowledge) यानी सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यह सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक ऐसी बुनियाद है जो परीक्षा के हर चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में उनकी सफलता को निर्धारित करती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत में कुल कितने समय क्षेत्र (Time Zones) हैं?
जवाब: भारत में एक ही समय क्षेत्र (Time Zone) है, जिसे भारतीय मानक समय (Indian Standard Time - IST) कहते हैं.

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ किसने लिखा था?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.

सवाल 4: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से जुड़ा है?
जवाब: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से जुड़ा है.

सवाल 5: ‘श्वेत क्रांति’ का संबंध किससे है?
जवाब: श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन (Milk Production) में वृद्धि से है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती?

सवाल 6: ‘ग्रीन हाउस गैस’ में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है?
जवाब: 'ग्रीन हाउस गैस' में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड (Co2) है.

सवाल 7: भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है.

सवाल 8: राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
जवाब: राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से नामित करते हैं.

सवाल 9: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश) थी.

सवाल 10: 'India that is Bharat' संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है?
जवाब: 'India that is Bharat' यह वाक्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लू पॉटरी' के लिए प्रसिद्ध है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
Satara Doctor Suicide
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
Cow dunk
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
Benglore
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
Mughal emperor
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप