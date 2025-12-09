UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, किस ग्रह पर कांच के टुकड़ों की बारिश होती है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास अन्य सभी विषयों की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. जो यूपीएससी सीएसई में प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सफलता दिलाने में एक कैंडिडेट की मदद करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक और महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब को लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: 'ब्लैक गोल्ड' किसे कहा जाता है?

जवाब:'ब्लैक गोल्ड' मुख्य रूप से पेट्रोलियम को कहा जाता है.

सवाल 2: भारत का एकमात्र 'फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस' कहां है?

जवाब: भारत का एकमात्र 'फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस' जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर स्थित है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्जीवित हो सकता है?

जवाब: मानव शरीर में लिवर एकमात्र ऐसा अंग है, जो खुद को काफी हद तक पुनर्जीवित (Regenerate) कर सकता है.

सवाल 4: सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है?

जवाब: सौरमंडल में बृहस्पति (Jupiter) सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है.

सवाल 5: किस गैस की वजह से प्याज काटते समय आंखों से आंसू आते हैं?

जवाब: प्याज काटते समय आंखों से आंसू सिन-प्रोपेनेथियल एस-ऑक्साइड (Syn-Propanethial-S-Oxide) नामक गैस की वजह से आते हैं.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत का ‘ऑर्किड स्वर्ग’ कहां, किस भारतीय राज्य को कहा जाता है 'ऑर्किड की भूमि'?

सवाल 6: सूरज का रंग वास्तव में क्या है?

जवाब: सूरज का रंग वास्तव में सफेद है.

सवाल 7: भारत का कौन सा शहर ‘सिटी ऑफ लेक्स’ कहलाता है?

जवाब: भारत का उदयपुर शहर 'सिटी ऑफ लेक्स' कहलाता है.

सवाल 8: किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था?

जवाब: कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था.

सवाल 9: किस भारतीय शहर को 'ऑरेंज सिटी' कहा जाता है?

जवाब: नागपुर को 'ऑरेंज सिटी' कहा जाता है.

सवाल 10: किस ग्रह पर कांच के टुकड़ों जैसी बारिश होती है?

जवाब: कांच (Glass) के टुकड़ों जैसी बारिश सौरमंडल के बाहरी ग्रह (Exoplanet) HD 189733b पर होती है, जो एक गर्म बृहस्पति (Hot Jupiter) है और अपने तारे के बहुत करीब है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस भारतीय शहर को 'सिटी ऑफ डेस्टिनी' कहा जाता है?