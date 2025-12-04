UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, इंसान का दिमाग शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवार हर साल तैयारी में जुटे रहते हैं. अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास अन्य सभी विषयों की जानकारी के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है, जिसकी स्ट्रांग जानकारी उम्मीदवारों को प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू में सफलता दिलाने में मदद करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को पढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: किस देश को 'Land of Midnight Sun' कहा जाता है?

जवाब: नॉर्वे (Norway) को 'Land of Midnight Sun' कहा जाता है.

सवाल 2: मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है?

जवाब: मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल (Tooth Enamel) है.

सवाल 3: पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

जवाब: पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 4: भारत में ‘गंगोत्री ग्लेशियर’ किस राज्य में स्थित है?

जवाब: भारत में ‘गंगोत्री ग्लेशियर’ उत्तराखंड में स्थित है.

सवाल 5: इंसुलिन हार्मोन शरीर में किस ग्रंथि से बनता है?

जवाब: इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय (Pancreas) ग्रंथि से बनता है.

सवाल 6: संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?

जवाब: संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

सवाल 7: विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात (Angel Falls) है, जो वेनेजुएला (Venezuela) में स्थित है.

सवाल 8: किस धातु को ‘Liquid Metal’ कहा जाता है?

जवाब: पारा (Mercury) को ‘Liquid Metal’ कहा जाता है.

सवाल 9: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है.

सवाल 10: मनुष्य का दिमाग शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है?

जवाब: मनुष्य का दिमाग शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है.

