Advertisement
trendingNow12960483
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे कभी रोका या धामा नहीं जा सकता है?

UPSC Question And Answer: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे कभी रोका या धामा नहीं जा सकता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे कभी रोका या धामा नहीं जा सकता है?

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार हर साल शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है, क्योंकि ये देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसे क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. 

सवाल 1: किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है?
जवाब: सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है.

सवाल 2: चोल शासकों की भाषा क्या थी?
जवाब: चोल शासकों की आधिकारिक भाषाएं तमिल और संस्कृत थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने भाषा कौन सी है?
जवाब: भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा बंगाली है.

सवाल 4: किस भाषा को 'देव भाषा' कहा जाता है?
जवाब: संस्कृत को 'देव भाषा' कहा जाता है, क्योंकि यह देवताओं की भाषा मानी जाती है.

सवाल 5: भारत की तेलुगु भाषा को 'इटालियन ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है?
जवाब: भारत की तेलुगु भाषा को 'इटालियन ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सा देश है जहां कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है?

सवाल 6: भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है, जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है?
जवाब: भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, वह नागालैंड है. 

सवाल 7: त्रिपुरा की राजभाषा क्या है?
जवाब: त्रिपुरा की राजभाषाएं बंगाली, कोकबोरोक और अंग्रेजी हैं. 

सवाल 8: भारत में पहली बार सफेद बाघ कहां देखा गया था?
जवाब: भारत में पहली बार सफेद बाघ मध्य प्रदेश के रीवा में देखा गया था. 

सवाल 9: नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
जवाब: नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे कभी रोका या धामा नहीं जा सकता है?
जवाब: समय एक ऐसी चीज है, जिसे कभी रोका या थामा नहीं जा सकता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट