UPSC Interview Questions: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे कभी रोका या धामा नहीं जा सकता है?

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार हर साल शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है, क्योंकि ये देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसे क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए.

सवाल 1: किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है?

जवाब: सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है.

सवाल 2: चोल शासकों की भाषा क्या थी?

जवाब: चोल शासकों की आधिकारिक भाषाएं तमिल और संस्कृत थी.

सवाल 3: भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने भाषा कौन सी है?

जवाब: भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा बंगाली है.

सवाल 4: किस भाषा को 'देव भाषा' कहा जाता है?

जवाब: संस्कृत को 'देव भाषा' कहा जाता है, क्योंकि यह देवताओं की भाषा मानी जाती है.

सवाल 5: भारत की तेलुगु भाषा को 'इटालियन ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है?

जवाब: भारत की तेलुगु भाषा को 'इटालियन ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है.

सवाल 6: भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है, जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है?

जवाब: भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, वह नागालैंड है.

सवाल 7: त्रिपुरा की राजभाषा क्या है?

जवाब: त्रिपुरा की राजभाषाएं बंगाली, कोकबोरोक और अंग्रेजी हैं.

सवाल 8: भारत में पहली बार सफेद बाघ कहां देखा गया था?

जवाब: भारत में पहली बार सफेद बाघ मध्य प्रदेश के रीवा में देखा गया था.

सवाल 9: नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?

जवाब: नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे कभी रोका या धामा नहीं जा सकता है?

जवाब: समय एक ऐसी चीज है, जिसे कभी रोका या थामा नहीं जा सकता है.

