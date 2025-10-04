UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किन 5 देशों का नाम उसकी राजधानी के समान है?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें तीन चयन- प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. वहीं, तीनों चरणों को क्रैक करने वाले उम्मीदवार ही अपना नाम सफल यूपीएससी एस्पिंरेट की सूची में शामिल कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करने में जुटे हैं, तो आपके पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है.

सवाल 1: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?

जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था.

सवाल 2: UNO का मुख्यालय कहां है?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है.

सवाल 3: नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?

जवाब: नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रवींद्रनाथ टैगोर थे.

सवाल 4: आज तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है?

जवाब: आज तक 12 भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें से 5 भारतीय नागरिक हैं और 7 भारतीय मूल के या वहां के निवासी हैं.

सवाल 5: भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा थी.

सवाल 6: ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी?

जवाब: ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म 'गांधी' (1982) थी.

सवाल 7: ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है?

जवाब: ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान हैं, उन्होंने 2009 में फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ मूल गीत' (जय हो) और 'सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर' सहित दो ऑस्कर जीते थे.

सवाल 8: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है.

सवाल 9: दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे चौड़ी नदी रियो डे ला प्लाटा (River Plate) है.

सवाल 10: दुनिया के किन 5 देशों का नाम उसकी राजधानी के समान है?

जवाब:दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी उनके नाम के समान है, उनमें से 5 हैं- कुवैत (कुवैत शहर), मेक्सिको (मेक्सिको सिटी), सिंगापुर (सिंगापुर शहर), मोनाको (मोनाको शहर) और वेटिकन सिटी (वेटिकन सिटी).

