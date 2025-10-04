Advertisement
trendingNow12948204
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किन 5 देशों का नाम उसकी राजधानी के समान है?

UPSC Question And Answer: दुनिया के किन 5 देशों का नाम उसकी राजधानी के समान है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किन 5 देशों का नाम उसकी राजधानी के समान है?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें तीन चयन-  प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. वहीं, तीनों चरणों को क्रैक करने वाले उम्मीदवार ही अपना नाम सफल यूपीएससी एस्पिंरेट की सूची में शामिल कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करने में जुटे हैं, तो आपके पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. 

सवाल 1: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था. 

सवाल 2: UNO का मुख्यालय कहां है?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
जवाब: नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रवींद्रनाथ टैगोर थे. 

सवाल 4: आज तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है?
जवाब: आज तक 12 भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें से 5 भारतीय नागरिक हैं और 7 भारतीय मूल के या वहां के निवासी हैं. 

सवाल 5: भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा थी. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है?

 

सवाल 6: ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी?
जवाब: ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म 'गांधी' (1982) थी.

सवाल 7: ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है?
जवाब: ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान हैं, उन्होंने 2009 में फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ मूल गीत' (जय हो) और 'सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर' सहित दो ऑस्कर जीते थे. 

सवाल 8: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है. 

सवाल 9: दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे चौड़ी नदी रियो डे ला प्लाटा (River Plate) है. 

सवाल 10: दुनिया के किन 5 देशों का नाम उसकी राजधानी के समान है? 
जवाब:दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी उनके नाम के समान है, उनमें से 5 हैं- कुवैत (कुवैत शहर), मेक्सिको (मेक्सिको सिटी), सिंगापुर (सिंगापुर शहर), मोनाको (मोनाको शहर) और वेटिकन सिटी (वेटिकन सिटी).  

ये भी पढ़ें: Success Story: 5 साल की उम्र में उठा माता-पिता का साया, दादी ने सब्जी बेचकर पढ़ाया, बेइज्जती ने बदली सोच, ऐसे UPSC क्रैक कर बने IPS

 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;