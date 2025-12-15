Advertisement
trendingNow13042183
Hindi Newsशिक्षाUPSC Interview Questions: किस जानवर की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कान साफ ​​कर सकता है?

UPSC Interview Questions: किस जानवर की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कान साफ ​​कर सकता है?

IAS Interview Questions: किस जानवर की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कानों को साफ कर सकता है? आइए आपको जीके के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: किस जानवर की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कान साफ ​​कर सकता है?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार का अन्य विषयों के साथ जनरल नॉलेज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स के लिए सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं?
जवाब: एक सप्ताह में कुल 168 घंटे होते हैं.

सवाल 2: एक सप्ताह में कितने सेकंड होते हैं?
जवाब: एक सप्ताह में 604,800 सेकंड होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: ‘गीता’ के उपदेश किस युद्ध भूमि में दिए गए थे?
जवाब: ‘गीता’ के उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए थे.

सवाल 4: भारत को अब तक कितने नोबेल पुरस्कार विजेता मिले हैं?
जवाब: भारत को अब तक 12 नोबेल पुरस्कार विजेता मिले हैं.

सवाल 5: नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है?
जवाब: नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें - फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: जिसे खाते ही छूट जाए पसीना, क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का नाम?

सवाल 6: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद (Banyan Tree) है.

सवाल 7: भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था?
जवाब: भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य (Literature) के क्षेत्र में मिला था.

सवाल 8: ‘हरित क्रांति’ के जनक किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन (M.S. Swaminathan) को कहा जाता है.

सवाल 9: भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था?
जवाब: भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई (तब बॉम्बे) के इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) के स्टेशन से शुरू हुआ था. 

सवाल 10: किस जानवर की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कानों को साफ कर सकता है?
जवाब: जिराफ (Giraffe) वह जानवर है जिसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कानों को भी साफ कर सकता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस भारतीय राज्य को 'स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया' कहा जाता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview Questions

Trending news

सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान