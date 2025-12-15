UPSC Interview Questions: किस जानवर की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कान साफ ​​कर सकता है?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार का अन्य विषयों के साथ जनरल नॉलेज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स के लिए सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं?

जवाब: एक सप्ताह में कुल 168 घंटे होते हैं.

सवाल 2: एक सप्ताह में कितने सेकंड होते हैं?

जवाब: एक सप्ताह में 604,800 सेकंड होते हैं.

सवाल 3: ‘गीता’ के उपदेश किस युद्ध भूमि में दिए गए थे?

जवाब: ‘गीता’ के उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए थे.

सवाल 4: भारत को अब तक कितने नोबेल पुरस्कार विजेता मिले हैं?

जवाब: भारत को अब तक 12 नोबेल पुरस्कार विजेता मिले हैं.

सवाल 5: नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है?

जवाब: नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें - फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स शामिल हैं.

सवाल 6: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद (Banyan Tree) है.

सवाल 7: भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था?

जवाब: भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य (Literature) के क्षेत्र में मिला था.

सवाल 8: ‘हरित क्रांति’ के जनक किसे कहा जाता है?

जवाब: भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन (M.S. Swaminathan) को कहा जाता है.

सवाल 9: भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था?

जवाब: भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई (तब बॉम्बे) के इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) के स्टेशन से शुरू हुआ था.

सवाल 10: किस जानवर की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कानों को साफ कर सकता है?

जवाब: जिराफ (Giraffe) वह जानवर है जिसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपने कानों को भी साफ कर सकता है.

