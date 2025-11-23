UPSC Interview Questions: धरती पर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है? जवाब आपको चौंका देगा!

UPSC Interview Question And Answer: धरती पर इंसानों से हजारों गुना ज्यादा है इनकी संख्या, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: मानव शरीर का कौन सा अंग खुद को दोबारा नहीं बना सकता है?

जवाब: मानव शरीर का दांत वह अंग है जो खुद को दोबारा नहीं बना सकता है.

सवाल 2: दुनिया की सबसे पहली डाक टिकट किस देश ने जारी की थी?

जवाब: दुनिया की पहली डाक टिकट ग्रेट ब्रिटेन ने 1840 में जारी की थी, जिसे 'पेनी ब्लैक' के नाम से जाना जाता है.

सवाल 3: पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है?

जवाब: पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है, खासकर पूर्वी अंटार्कटिक पठार (East Antarctic Plateau).

सवाल 4: कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है?

जवाब: सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध (Mercury) है.

सवाल 5: धरती का सबसे बड़ा जीव कौन सा है?

जवाब:धरती पर सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है.

सवाल 6: भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है?

जवाब: भारत में असम चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है.

सवाल 7: भारत के किस राज्य में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है.

सवाल 8: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है.

सवाल 9: विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे छोटा समुद्र मरमरा सागर (Sea of Marmara) है, जो तुर्की में स्थित है

सवाल 10: दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है?

जवाब: दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कीड़े (Insects) हैं, जिनमें चींटियां प्रमुख हैं.

