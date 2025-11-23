Advertisement
trendingNow13015519
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: धरती पर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है? जवाब आपको चौंका देगा!

IAS Interview Questions: दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: धरती पर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है? जवाब आपको चौंका देगा!

UPSC Interview Question And Answer: धरती पर इंसानों से हजारों गुना ज्यादा है इनकी संख्या, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: मानव शरीर का कौन सा अंग खुद को दोबारा नहीं बना सकता है?
जवाब: मानव शरीर का दांत वह अंग है जो खुद को दोबारा नहीं बना सकता है.

सवाल 2: दुनिया की सबसे पहली डाक टिकट किस देश ने जारी की थी?
जवाब: दुनिया की पहली डाक टिकट ग्रेट ब्रिटेन ने 1840 में जारी की थी, जिसे 'पेनी ब्लैक' के नाम से जाना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है, खासकर पूर्वी अंटार्कटिक पठार (East Antarctic Plateau).

सवाल 4: कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है?
जवाब: सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध (Mercury) है.

सवाल 5: धरती का सबसे बड़ा जीव कौन सा है?
जवाब:धरती पर सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस जानवर के फिंगरप्रिंट इंसानों जैसे होते हैं?

सवाल 6: भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है?
जवाब: भारत में असम चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है.

सवाल 7: भारत के किस राज्य में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है.

सवाल 8: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है.

सवाल 9: विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे छोटा समुद्र मरमरा सागर (Sea of Marmara) है, जो तुर्की में स्थित है

सवाल 10: दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है?
जवाब: दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कीड़े (Insects) हैं, जिनमें चींटियां प्रमुख हैं. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: क्या आप जानते हैं, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Interview QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
Article 240 Chandigarh
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
himanta biswa
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
Tamil Nadu politics
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
Constitution 131st Amendment
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले
SC
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले