UPSC Interview Questions: भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है?

UPSC Question And Answer: भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा.
UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ के ही हाथ लगती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने का सपना देखते हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है.
सवाल 1: भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन से लगती है?
जवाब: भारत की चीन से लगने वाली सीमाओं वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं. वहीं, लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा चीन से लगती है.
सवाल 2: पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है?
जवाब: पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है.
सवाल 3: गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है?
जवाब: गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जो वैदिक देवता सावित्री (सूर्य देवता) को समर्पित है.
सवाल 4: हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है?
जवाब: हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है.
सवाल 5: कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
जवाब: कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है.
सवाल 6: मैंगनीज के उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
जवाब: मैंगनीज के उत्पादन का सबसे बड़ा देश दक्षिण अफ्रीका है.
सवाल 7: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: भारत में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है.
सवाल 8: राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनके योगदान को सम्मान देने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है.
सवाल 9: भारत के किस राज्य में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है.
सवाल 10: भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है?
जवाब: भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है.
