शिक्षा

UPSC Interview Questions: भारत के किस शहर को 'अरब सागर की रानी' कहा जाता है?

UPSC Question And Answer: भारत के किस शहर को 'अरब सागर की रानी' कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके  जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा.

Last Updated: Oct 06, 2025, 10:51 PM IST
UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को तीन चरणों में आयोजित किया जाता है. जिसमें- प्रीलिम्स,मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. तीनों चरणों को क्रैक करने वाले कैंडिडेट की ऑफिसर बनते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी सीएसई के तीनों चरणों को क्रैक कर सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई के तीनों चरणों में जनरल नॉलेज के सवालों का एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, जो क्वालीफाइंग अंक को होल्ड करता है. 

सवाल 1: भारत के पहले उप-राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: भारत के पहले उप-राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1952 से 1962 तक यह पद संभाला. 

सवाल 2: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर कार्य किया. 

सवाल 3: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे. 

सवाल 4: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी. 

सवाल 5: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल थी. 

सवाल 6: भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे. 

सवाल 7: भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
जवाब: भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी. 

सवाल 8: ISRO की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: ISRO की स्थापना 15 अगस्त, 1969 में हुई थी. 

सवाल 9: भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत के मिसाइल मैन के रूप में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जाने जाते हैं. 

सवाल 10: भारत के किस शहर को 'अरब सागर की रानी' कहा जाता है? 
जवाब: भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर को  'अरब सागर की रानी' कहा जाता है. यह उपाधि उसे सदियों से मसालों के व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र होने और अरब सागर के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण मिली है. 

