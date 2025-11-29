UPSC Interview Questions: दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री बना था ये छोटा सा जीव, क्या आप जानते हैं नाम?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. अगर आप भी यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की जानकारी के साथ मजबूत सामान्य ज्ञान का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. जो एस्पिरेंट को प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करता है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन रखता है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला देश फ्रांस है, जिसमें कुल 12 टाइम जोन है.

सवाल 2: धरती पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

जवाब: धरती पर पाए जाने वाले सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा (Diamond) है.

सवाल 3: किस ग्रह को 'Red Planet' कहा जाता है?

जवाब: मंगल ग्रह (Mars) को 'Red Planet' यानी लाल ग्रह कहा जाता है.

सवाल 4: दुनिया के पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था?

जवाब: दुनिया के पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर (Creeper Virus) था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया था.

सवाल 5: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका (Antarctica) है.

सवाल 6: भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी?

जवाब: भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी.

सवाल 7: किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है?

जवाब: थर्मामीटर में पारा (Mercury) नामक धातु का उपयोग किया जाता है.

सवाल 8: किस देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे कम है?

जवाब: दुनिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी (Vatican City) है.

सवाल 9: क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस (Russia) है

सवाल 10: दुनिया में सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था?

जवाब: दुनिया में सबसे पहले फल मक्खियों (Fruit Flies) को 20 फरवरी, 1947 को अमेरिका ने V2 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा था.

